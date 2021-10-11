離島區議會主席余漢坤漏報選舉開支 官接納疏忽所致下令修改

本身是鄉議局前主席劉皇發女婿的離島區議會主席余漢坤，在2019年區議會選舉中漏報租用選舉車輛的2,800開支，早前向高等法院申請修改申報表，並要求法庭豁免他受罰或被取消議員資格。高院法官高浩文今日(11日)頒下判詞，接納本案由申請人疏忽引致，並行使酌情權批准他於14天內修改申報表中的錯處，但下令他支付1.2萬元訟費。

申請人為余漢坤，答辯人為律政司長。判詞提到，余漢坤於2019年當選後，於年底向選舉事務處提交「選舉開支及接受選舉捐贈之申報書及聲明書」，直至去年2月接獲選舉事務處通知，指稱他申報選舉使用兩輛車時有遺漏，只申報「汽油開支」，但無申報「租借費用」。

余漢坤：助理負責填寫申報

余漢坤去年5月入稟要求法庭准許他修改申報書，申請人書面陳辭指出，余委託助理填寫申報，當時他深信車輛是免費借來，後來才得知花費2,800元租用；律政司則反駁，申請人同樣有責任確保資料無誤。

判詞提到，不認為余漢坤有刻意隱瞞費用，加上金額款項並非龐大，故接納申請方理據。