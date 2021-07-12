雨勢不斷 陸空交通受影響 北京暴雨 過萬人疏散

內地華北地區今年以來最強暴雨昨日繼續肆虐，其中北京雨勢斷斷續續持續超過24小時，前晚6時至昨晚10時全市平均降雨量達111.4毫米，且預計暴雨持續到今晨。受暴雨影響，北京首都機場及大興機場昨調減超過500航班，97條巴士路線停駛或改道，北京西站及南站多班列車延誤或取消，山區險村及城區危樓1.68萬人疏散。



北京全市昨日傾盆大雨，前晚6時至昨晚10時最大雨量出現在平谷區西樊各莊村，達281.9毫米。截至昨午5時，全市9條馬路因水浸無法通行，71處一度積水，85處樹木倒塌或折枝，2處塌方。內地傳媒報道，其中朝陽區王四營鄉一個屋苑門口一棵枯樹及2條電線杆倒塌，壓毀現場停泊的6輛車，還有貨車經過時拉扯到電線，導致一名駕駛電動單車經過的女子被電線絆倒在地，額頭受傷，隨即送院治理，無生命危險。

暴雨昨晚仍未停歇，懷柔區、密雲區、順義區、平谷區的暴雨預警信號自昨晚6時起陸續由黃色升至橙色，其中密雲區及平谷區更在約10時升級至「紅雨」。北京市氣象台首席預報員趙瑋解釋，今次暴雨是受到低渦系統影響，從衛星雲圖看，就像一個呈螺旋狀的回波雨帶，一直旋轉，故雨來得猛但「下一陣停一陣」，直到整個低渦系統的中心轉出北京，雨勢才會減弱並真正結束，預計今日清晨6時後雨勢漸歇。

四川暴雨83萬人受災

除了華北，四川、重慶、河南、湖北、甘肅、黑龍江等地亦暴雨成災。四川截至昨午12時已有綿陽、德陽、南充、廣元、達州、巴中、阿壩及甘孜8市34縣共83.3萬人受災，17.3萬人緊急疏散，1,831間房屋倒塌或損毀，23萬公頃農作物受災，直接經濟損失28.8億元人民幣。流經四川的長江支流嘉陵江支流渠江及其支流共17條河流水位超出警戒線，渠江廣安城區段昨更有20年一遇洪峰過境，洪水超警5.22米。

中央氣象台預計，降雨今日集中於遼寧、黑龍江及內蒙古等地，明日至下周二，華北、黃淮仍然多雨，其中四川盆地明日至周五雨勢較強，而南方未來一周高溫少雨。