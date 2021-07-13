電影情節｜伊朗特工紐約圖綁架流亡女記者 用快艇運到委內瑞拉再送回國

一名流亡海外、批評伊朗侵犯人權的伊朗女記者差點遭綁架回伊朗。美國紐約市檢察官起訴4名伊朗間諜，指他們企圖綁架一名居於布魯克林的記者，並用快艇將其偷運出紐約市前往伊朗友國委內瑞拉，然後搭飛機回伊朗。法庭未有披露事主名字，但「美國之音」44歲監製Masih Alinejad向全國廣播公司(NBC)稱，她是案中被綁架目標。4名被告被形容是情報人員，當局正通緝他們，他們同時被指企圖誘騙4名分別居於英國和加拿大、批評伊朗的人士到伊朗。

聯邦調查局(FBI)紐約辦公室首長William F. Sweeney Jr.稱，「這並不是牽強的電影情節，我們是指一個由伊朗政府支持的組織，密謀在我們國土綁架一名駐美國記者，然後強行帶她回伊朗。逃過我們監視。」報道指，法庭文件顯示，被告還企圖誘騙Alinejad到委內瑞拉再捉她，他們在她家裡裝了監視器。另外，其中一名被告搜尋提供軍用類型快艇的服務，從海路往委內瑞拉。案中4被告其中一人被指是伊朗情報官員，其他3人協助他行動。另外，有一人在加州被捕，被指控為綁架陰謀提供資金。

異見分子屢在海外被綁架回伊朗

Alinejad向NBC表示，知道自己多年來成為目標，但這是首次知悉和搗破如此大膽的陰謀。這名出生在伊朗的記者，因批評前總統艾哈邁迪內賈德面臨被捕或更惡劣的結果，在2009年流亡到海外，之後不時公開批評伊朗人權狀況，並在美國落腳。Alinejad周二晚在Twitter貼文稱，感激FBI搗破伊朗情報局綁架她的陰謀，並指是伊朗總統魯哈尼策劃。她又說，「這個政權綁架及處決Ruhollah Zam。他們也綁架和監禁Jamshid Sharmahd等多人。」Alinejad指，過去兩星期警員都駐守在她寓所外，他們說是為了保護她，FBI也這樣告訴她。

Alinejad提及的異見分子Zam流亡到法國，2019年往伊拉克時被捕，他建立受歡迎的反政府網站Amad News，伊朗指控他煽動2017至18年的示威。Zam最後被控伊朗最重罪名之一的「撒播腐敗」(corruption on earth)，於2020年12月被處決。至於Sharmahd，他居於美國加州，去年7月失蹤，他當時往印度公幹，並在杜拜停留預訂機票往印度。去年8月，伊朗國營電視台稱，伊朗情報人員拘捕了擁伊朗和德國雙重國籍的Sharmahd，並播放其認罪片，他承認是2008年伊朗一宗造成14死215傷炸彈襲擊的主腦。Sharmahd目前仍被扣留，還未被起訴，家人說他被拒絕聘請律師。