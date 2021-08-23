電檢修訂｜田啟文：以前冇事唔代表今日冇 形容修例免政府尷尬

《2021年電影檢查(修訂)條例草案》周五刊憲，修訂內容包括賦權政務司長撤銷已獲批核准證明書的電影。資深電影人、香港電影工作者總會發言人田啟文認為，部分有機會觸犯《國安法》的舊電影若能繼續上映，會讓政府感到「尷尬」、「難堪」，相信修例目的為堵截原有電檢條例的漏洞。

田啟文向本報稱，以往核准證明書沒有年限，只要沒有自行加減電影內容，「批咗俾你就可以一直上映」。他續指，由於《國安法》去年才生效，「以前嘅戲冇事(犯法)，唔代表今日上映冇事」，認為觸犯紅線的電影若一直准許上映，便會令政府感到尷尬和難堪，但目前難評估政府「把尺」有多大，業界唯有見步行步。

憂影響創作「難用滿意形容」

對於電影業未來發展，田啟文坦言，業界最擔心會否影響拍攝，憂慮創作過程會否觸犯《國安法》，雖然當局承諾會成立諮詢委員會，讓業界查詢其創作會否觸犯紅線，但直言做法「好難用滿意去形容」。他指，業界當然希望能無拘無束創作，但在目前環境下，「有得問總好過冇得問」。

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