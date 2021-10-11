非法性交升近七成 三成受害人網遊交友軟件識侵犯者

疫情下兒童留家時間增加，與父母摩擦增，而透過網上識朋友機會亦增加。警方首8個月錄得780宗虐兒案，按年升近七成；當中涉「侵害兒童性罪行」有377宗和「侵害兒童人身罪行」達403宗，兩者升近七成。

其中涉性侵案件，以非禮佔最多(231宗)，逾三成非禮案在公眾地方發生，被陌生人侵犯。警方估計或與疫情放緩及開學有關，增加了他們外出的機會。非法性交，亦有91宗，三成受害人透過社交平台認識侵犯者，包括在網上遊戲及交友軟件。刑事支援科警司胡妙儀表示，有一名13歲女童透過網上遊戲認識一名21歲男子，更發展成情侶，數日後離家出走，家人報警，警方發現女童留宿男子家，並曾發生性行為，男子被捕。她指，與疫情有不少青少年透過網上平台結織新朋友有關。

至於涉及身體傷害案件，七成半施虐者是受害兒童的父母，有因子女的行為、學業問題，以體罰方式管教，亦有個案是夫婦間爭執禍及子女；其餘施虐者則有親戚、朋友和同學等。

警察臨床心理學家馮浩堅透露，疫情令經濟下滑，有家長將個人情緒及壓力向子女發洩，舉例一名8歲兒童因「扭計」不睡覺被父親掌摑，涉事男童母親錄口供時透露，丈夫本是「好好先生」，但失業致有壓力。胡妙儀提醒父母傷害子女身體，亦會破壞親子關係。

為提升保護兒童的意識，警務處昨舉行「童行‧同心」保護兒童計劃開幕典禮(圖)，並宣布10至11月在全港舉辦相關活動，包括推出應用程式等。

非法性交升近七成 三成受害人網遊交友軟件識侵犯者