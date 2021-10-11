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非法性交升近七成 三成受害人網遊交友軟件識侵犯者
2021-10-11
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Seo 侵害兒童人身罪行網遊交友軟件新冠疫情壓力保護兒童童行同心保護兒童計劃
非法性交升近七成 三成受害人網遊交友軟件識侵犯者

疫情下兒童留家時間增加，與父母摩擦增，而透過網上識朋友機會亦增加。警方首8個月錄得780宗虐兒案，按年升近七成；當中涉「侵害兒童性罪行」有377宗和「侵害兒童人身罪行」達403宗，兩者升近七成。

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其中涉性侵案件，以非禮佔最多(231宗)，逾三成非禮案在公眾地方發生，被陌生人侵犯。警方估計或與疫情放緩及開學有關，增加了他們外出的機會。非法性交，亦有91宗，三成受害人透過社交平台認識侵犯者，包括在網上遊戲及交友軟件。刑事支援科警司胡妙儀表示，有一名13歲女童透過網上遊戲認識一名21歲男子，更發展成情侶，數日後離家出走，家人報警，警方發現女童留宿男子家，並曾發生性行為，男子被捕。她指，與疫情有不少青少年透過網上平台結織新朋友有關。

至於涉及身體傷害案件，七成半施虐者是受害兒童的父母，有因子女的行為、學業問題，以體罰方式管教，亦有個案是夫婦間爭執禍及子女；其餘施虐者則有親戚、朋友和同學等。

警察臨床心理學家馮浩堅透露，疫情令經濟下滑，有家長將個人情緒及壓力向子女發洩，舉例一名8歲兒童因「扭計」不睡覺被父親掌摑，涉事男童母親錄口供時透露，丈夫本是「好好先生」，但失業致有壓力。胡妙儀提醒父母傷害子女身體，亦會破壞親子關係。

為提升保護兒童的意識，警務處昨舉行「童行‧同心」保護兒童計劃開幕典禮(圖)，並宣布10至11月在全港舉辦相關活動，包括推出應用程式等。

非法性交升近七成 三成受害人網遊交友軟件識侵犯者

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/非法性交升近七成-三成受害人網遊交友軟件識侵犯者-288144
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