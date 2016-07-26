飯聚團夥 保安局副局長入境海關首長認出席飯局 9人同枱違限聚令已交罰款

入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海被指本年3月2日在灣仔一私人會所聚餐時，涉嫌違反限聚令被票控，同席一名內地民企高層男子，則在同日晚上稍後時間牽涉一宗企圖強姦案，已被警方落案控告。兩名紀律部隊首長昨分別發聲明，確認早前出席晚宴時，曾違反「限聚令」被票控，並已繳交罰款，強調日後出席活動會加倍謹慎，務必確保符合規定。而保安局副局長區志光晚上10時半亦發聲明承認曾出席同一飯局，並已繳交罰款。

警方回覆查詢指，今年3月3日接獲一名女子報案，稱3月2日晚上於住所內被強姦，警方經調查後拘捕一名本地男子，並落案起訴一項企圖強姦罪。由於案件已進入司法程序，警方不作評論。警方又指，於調查期間發現有人於3月2日晚上，在灣仔一間餐飲業務處所聚餐，違反限聚令，遂向9人發出定額罰款通知書，並檢控處所負責人。就該9名人士身份，警方回應指，「一般而言，警方不會公布涉嫌違反《預防及控制疾病規例》人士身份的資料。」



據悉，該名女子於3月2日曾與涉案男子一同在灣仔私人會所「隨緣匯」(下圖)出席一場飯局，被捕者為內地民企高層。而當晚出席飯局的人士除報案人和被捕人外，還包括入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海及保安局副局長區志光。而涉事9人已繳交罰款，涉案處所負責人亦已於6月15日上庭。



澄清晚宴不涉刑事案

近日多間傳媒就事件接到匿名舉報，並透露上月28日已就事件向入境處和海關查詢，惟一直沒有確切回應，直至前晚起陸續有傳媒報道，事件曝光，各界廣泛關注。而兩名紀律部隊首長區嘉宏和鄧以海亦於昨傍晚發聲明承認，於較早前出席晚宴，因違反「限聚令」而被發定額罰款通知書；澄清晚宴沒有涉及傳媒提及的刑事案件，而案件已進入司法程序，不會作出評論。而區志光晚上亦發聲明，就飯局有違限聚令，日後出席活動務必確保符合規定。



建制派立法會議員、執業律師謝偉俊表示，涉事官員應向公眾清楚交代事件，甚至致歉。他又指，事件涉及國企或內地大機構宴請香港官員，認為做法漠視目前中國嚴謹的廉潔制度，中央政府應高度關注事件發展。立法會保安事務委員會委員鄭松泰認為，事件可能影響市民觀感，保安局長鄧炳強有需要解說，避免公眾不必要揣測。



據悉，涉事食肆為灣仔灣景中心3樓「隨緣匯」，而食環署食肆牌照上顯示的店號為「吉祥薈」，屬高級私人會所，只招待會員，惟會員可帶同朋友入場。根據政府3月的防疫限制，當時餐飲業務處所限4人一桌，堂食只可到晚上10時。