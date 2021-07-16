驚嚇｜馬戲團「熊人」逆襲揮拳扯腳 女訓練員狼狽倒地(有片)

俄羅斯以馬戲聞名，但馬戲團的動物表演、飼養與訓練動物方式一直遭人詬病，被批評涉虐待動物。網上一段最新流傳的影片可見，俄羅斯馬戲團一隻棕熊表演期間突然襲擊女訓練員，場面一度失控，表演場地與一家大小的觀眾近距離，並沒圍欄遮擋，更是危險。

女訓練員洋相盡出

英國《每日郵報》報道，Harlequin巡迴馬戲團在西伯利亞西南部克麥羅沃地區(Kemerovo region)上周六(17日)一場表演中，一隻戴上帽子和圍巾的巨型棕熊突然施襲，從影片可見，棕熊像人一樣站起來走動，突然撲向女訓練員並大力推撞她，女訓練員嚇得後退，棕熊再不停攻擊其小腿，女子無力招架，棕熊更使出一招「熊抱」，用兩隻前掌箍住女子的小腿並拉扯，女子擺脫不了，失平衡跌坐地上，狀甚狼狽。此時，另兩名男訓練員才能「制服」棕熊，合力將牠拉開。

影片接下來可見棕熊站在矮台上，女訓練員向牠揮動呼拉圈，棕熊卻突然「出掌」猛打女子並撲向她，另一名訓練員立即抓著棕熊加以制止。報道指，兩次襲擊屬同一場表演，據報共有3次襲擊。

馬戲團否認

儘管有片為證，但該馬戲團仍否認棕熊襲人。發言人說：「絕無此事，簡單來說，熊隻正處於發情期。」

動物權益組織VITA負責人Irina Novozhilova要求禁止馬戲團做動物表演。她強調：「無論如何，馬戲團的(運作)條件都不會合乎人道，他們以殘酷手法訓練……馬戲團一直是殘酷無極限，所有涉及動物的馬戲團都應被禁止演出。」