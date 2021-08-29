驚特朗普開戰 甚至撳核彈掣 新書爆料︰美軍參謀長兩度密電中方

當年揭發美國水門案的兩名記者伍德沃德(Bob Woodward)及科斯塔(Robert Costa)，下周二將出版新書。據報書中披露美軍參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)，因認為時任總統特朗普，於任期尾聲及大選落敗後精神狀態不穩，擔心他會對中國開戰，米利曾兩度「秘密致電」中國解放軍參謀長李作成，保證美方不會攻擊中國，萬一真準備發動攻勢，會事先提醒中方。他又曾擔心特朗普失控，會下令動用核武。特朗普回應時，斥米利暗中通報中方的消息若屬實，有干犯叛國罪之嫌，又強調根本沒有與中國開戰的打算。

新書《危險》(Peril)指米利曾於去年10月30日，即總統選舉前4天，致電李作成。時值南海局勢緊張及新冠肺炎源頭爭議，據報米利向李作成表示︰「我想向你保證美國政府依然穩定，一切都無問題。我們不會攻擊或對你們展開任何『熱戰』行動」，並稱「你我已認識5年，若我們真的準備攻擊，我會提早通知你。」

美參謀長稱特朗普心智衰退 難料何時失控

第二次通話則據報發生在今年1月8日，即特朗普支持者襲擊國會後兩日。米利向李作成表示︰「我們100%穩定，一切安好。只是民主有時會有點散亂。」據報米利當時認為「特朗普在選舉後出現嚴重的心智衰退」，指他變得「躁狂，向官員吼叫，自我構建一個充滿沒完沒了選舉舞弊的世界」。他擔心特朗普會「失控」(go rogue)，「你永不會知道觸發點是甚麼」。

眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)曾公開表示，擔心特朗普在國會騷亂後，會發射核彈。《危險》一書披露，她曾向米利說「他們不能阻止他(的支持者)襲擊國會，有誰知道他還會做出甚麼事來？」「你知道他是瘋的，他長久以來都是瘋的，別說你不知他現在的神志狀況」。據報米利回答稱「我同意你所說的一切」，但向她保證，特朗普不能動用核武。

促同事堅守程序 防特朗普亂射核彈

該書稱，米利在國會騷亂後兩日，在五角大樓會晤多位軍方官員，提醒他們有任何軍事行動前，包括動用核武，都要問准他，「若你們接到指示，不論是誰發出，記得國防部有既定程序及步驟。無論你被告訴甚麼，要依程序做……而我就是程序的一部分」。

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