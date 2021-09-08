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體院建新樓｜立法會工務小組通過工程　何君堯倡沿城門河建路連中大
4 小時前
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體院新大樓體育學院何君堯陳積志
體院建新樓｜立法會工務小組通過工程　何君堯倡沿城門河建路連中大
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何君堯建議體育學院接連中文大學，以產生協同效應，並反問當局「你想操練佢(中大)成為暴大定係運大呢？」，民政事務局副局長陳積志稱，認同有關協同效應的意見。(立法會影片截圖)

香港運動員在今屆東京奧運取得歷史性佳績，政府早前表示將擴建體育學院新設施大樓，今日立法會工務小組通過有關興建體院新設施大樓主體工程，涉及超過9.8億元，將交付財委會審議。

據政府遞交立法會的文件顯示，體育學院將於現時院址範圍興建一棟3層高的新設施大樓，當中新建設施包括多用途訓練場、體能科學訓練中心、運動醫學中心以及50個旅舍房間，供訪港運動員及教練使用，涉及超過9.8億元。有議員擔心工程超時，民政事務局副局長陳積志指，如項目獲得財委會通過，將於年底開展前期工程，預計可於2024年，即比預期提早一年完工。

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體院新大樓工程涉款9.8億元，樓高3樓，當中新建設施包括多用途訓練場、體能科學訓練中心、運動醫學中心及50個旅舍房間等。(立法會文件圖片)

何君堯：你想操練佢(中大)成為暴大定係運大？

在會上，議員何君堯建議，體院視野應該宏觀一點，沿城門河多建一條大路連接中文大學，讓運動員與中大學生可共用部分設施，譬如中大的醫院設施，以產生協同效應。他更舉阿富汗作為例子稱：「阿富汗你都見到啦，有條好長好長嘅走廊，去連住中國。當初你覺得好匪夷所思，但今日見到功效，其實上係可以建立兩國嘅友誼。」他說中大有很多精英學生，在運動方面可能有所專長，反問當局「你想操練佢(中大)成為暴大定係運大呢？」陳積志稱，會細心考慮相關意見，體院今年底會再作詳細政策檢討。

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東京奧運｜政府遞交近10億元體院擴建文件　新大樓設計曝光

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/體院建新樓｜立法會工務小組通過工程-何君堯倡學阿富汗建路連接中大-284895
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