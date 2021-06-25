高官換班｜李家超成首位警隊出身政務司長 鄧炳強任內「明星飯局」惹熱議

政府高層再有人事變動，李家超接替張建宗出任政務司長，鄧炳強獲任命保安局長，蕭澤頤則晉升為警務處長。現年63歲的李家超在警隊工作超過30年，成為首位警隊出身的保安局長及政務司長。1977年加入警隊的他由見習督察做起，做過刑事調查等多個部門，其後他加入前特首梁振英的班子，放棄原有的英國國籍，擔任保安局副局長，其後「坐正」為保安局長。

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兩年前，李家超力推修訂《逃犯條例》，當時他曾表示「我們已鴕鳥22年，我繼續鴕鳥，我覺得是一個政府不應該這樣做的事」。結果，李家超稱自己作為修例團隊成員之一，為解說不足引起社會矛盾、紛爭和焦慮向市民致歉。直至去年，中央訂立《港區國安法》，美國制裁相關官員，李家超亦榜上有名。

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鄧炳強成統領所有紀律部隊的「一哥」

現年55歲、同樣被美國制裁的鄧炳強，是首位警務處長出任的保安局長，統領所有紀律部隊的「一哥」。他在前年反修例示威期間才接任警務處長，成為本港回歸以來任期最短的「一哥」。他任內爭議不斷，包括被指與黑社會關係密切、疫情期間出席明星飯局，以及物業僭建等，曾被民主派人士要求他辭去警務處長職務，鄧炳強表示自己並非問責官員，不能夠問責下台，又自詡「我理直氣壯做得好，只有懼怕我正義的人才會想我辭職。」事隔不足兩年，鄧炳強就獲任命為保安局長，正式加入問責班子。