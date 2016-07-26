違限聚令｜前廉署主任：高官不知晚宴豪華非好辯解 普通食材說法令民反感

保安局副局長區志光、海關關長鄧以海及入境處長區嘉宏被指出席晚宴時違反「限聚令」，其後當局指3人不知道飯局所涉費用。廉署前總調查主任、大律師查錫我在電台表示，官員純粹接受款待，雖無觸犯《防止賄賂條例》，但公務員守則列明，公務員不能接受奢華或頻密的款待，倘若涉事晚宴人均消費真的達3千至4千元，不論用任何標準都屬於奢華，強調事先不知道晚宴豪華的說法，並非接受奢華款待的好辯解。

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查錫我續指，3名官員到達晚宴場地後，發現裝修輝煌，亦有獨立房間，都應心裡有數不是平價地方，他不能理解被指同場有的地產商，與海關、入境處及保安局在工作上有哪些關連，希望政府解釋，公眾需要看到政府公平公正處理事件，而非淡化事件指晚宴菜式只是普通食材，認為說法會令市民不能接受，甚至反感，公務員事務局有責任調查，有需要可給予口頭警告、譴責或扣人工等處分。

保安局副局長區志光、海關關長鄧以海及入境處長區嘉宏被揭發早前出席灣仔灣景中心3樓「隨緣匯」時，因違反限聚令被票控，案件源於警方調查一宗強姦的報案，據悉同場還有恒大集團管理層。