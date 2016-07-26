黃耀明被捕｜查錫我：呼籲投票成犯罪元素 歌星獻唱易墮娛樂範疇

歌手黃耀明今日被廉署拘捕，涉於2018年立法會港島區補選期間，在候選人區諾軒的造勢大會提供歌唱表演。黃耀明、區諾軒被控在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，周四(5日)於東區裁判法院提堂。廉署前總調查主任查錫我表示，單是登台表演不會觸犯法例，惟今次案件中黃耀明涉公開呼籲投票，因此才構成犯罪元素。

查錫我向本報表示，在《防止賄賂條例》中，提供款待包括歌唱表演等不屬犯法，惟一旦涉及選舉便會較嚴格處理，因此在《選舉(舞弊及非法行為)條例》下，提供歌唱表演屬於犯法。他舉例指，若選舉期間設宴款待，「擺足100圍，每圍兩萬蚊」，再呼籲出席者投票，便變相「愈有錢愈著數」，而提供歌唱表演的性質亦相同。

邀藝人站台或與市民「打卡」不算娛樂

查錫我續指，條例沒有清晰列明何謂娛樂，「搵小朋友打下鼓、吹兩段仔喇叭係咪屬於娛樂呢?」但他強調若據一般人理解，載歌載舞應屬娛樂，尤其黃耀明作為歌星，獻唱更接近相關定義。他續指，單在競選活動中提供娛樂不一定會觸犯法例，但若有人在提供娛樂前後，呼籲他人投票或不投票予某人，便有機會構成選舉舞弊。另外，若候選人邀請藝人站台造勢或到場與市民「打卡」合照，亦不算提供娛樂範疇。

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