黑客勒索｜CEO料至少800家公司受影響 拜登：對美企影響微

美國一間軟件供應商Kaseya上周五遭黑客勒索攻擊，估計全球各地有800至1,500家商業公司和機構受到影響。拜登表示，相信美國企業所受的影響輕微。

美國總統拜登聽取有關勒索攻擊事件的匯報後表示，相信美國企業所受的影響輕微，仍然收集資料，對美國的應對能力感到滿意。他日前表示，暫時未能確定事件與俄羅斯有關。

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白宮發言人普薩基(Jen Psaki)表示，華府官員下周將與俄羅斯官員會晤商討勒索軟件的威脅，如果俄方未能採取措施，打擊與俄羅斯相關的犯罪行為，美國將保留採取行動的權利。拜登星期三亦會與司法部、國務院和國土安全部等部門，商討應對網絡勒索事件。

Kaseya CEO拍片致歉 拒絕透露會否支付贖金

Kaseya是一家軟件公司，專門提供軟件工具給IT外判公司和店鋪，為中小企和很難自設IT部門的公司提供服務。行政總裁沃科拉(Fred Voccola)拍片致歉，指估計全球800至1500間企業受影響，就之前所言的百多間企業數字有出入。

沃科拉指，由於大多數「中招」的公司和機構不是Kaseya的直接客戶，而是「客戶的客戶」，因此很難準確評估今次事件的破壞程度，也很難計算金錢損失。

美國監管及執法部門一向反對被勒索的公司交付贖金，指這樣做會助長黑客的氣焰，令這種歪風延續下去，但過去數月接連發生多宗同類事故，被襲擊的公司都是支付贖金解決事件。對於黑客要求Kaseya支付7,000萬美元，折合約5.4億港元贖金，沃科拉指，不會回答「是」、「不是」或「可能」，亦對與恐怖分子進行談判，不予置評。