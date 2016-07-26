黑色暴雨｜教育局宣布所有日校今日停課 (持續更新)

【10:52更新】由於黑色暴雨警告信號現正生效，所有日校(包括下午校)今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。

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【10:24更新】房委會宣布，因天文台於今日上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，原訂於今日上午10時30分、正午12時和下午2時30分進行的「出售居者有其屋計劃單位 2020」選樓環節全部取消。

至於原定於6月29日、6月30日、7月2日、7月5日和7月6日的選樓環節需延期。經修訂的選樓日期會盡快在「居屋 2020」網站公布。受影響的申請者亦可致電房委會銷售熱線2712 8000查詢。

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【09:16更新】根據港交所有關天氣安排，開市前時段及早上交易時段都取消。若黑色暴雨警告信號在12時前解除，下午交易時段視乎解除信號時間而定。若信號在12時後才解除，港股則全日停止交易。

另外，根據香港銀行公會指引，銀行開門營業前，已發出黑色暴雨警告信號，直至中午12時仍生效，則銀行全日不會營業。如信號於中午12時或之前除下，銀行在情況許可下，將於黑色暴雨警告信號除下後2小時恢復營業。

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【09:04更新】司法機構宣布，由於黑色暴雨警告信號已經發出，今早所有法院/審裁處的聆訊會延期。黑色暴雨警告信號如在上午11時或以後仍然生效，今日下午所有法院/審裁處的聆訊亦會延期。另外，法院/審裁處的登記處及辦事處亦會暫停辦公，並會在切實可行的範圍內，盡快在黑色暴雨警告信號取消後兩小時內重開。

政府亦宣布，所有社區疫苗接種中心仍然開放，但疫苗接種服務現已暫停。如黑色暴雨警告信號於正常服務時間結束前取消，接種中心將會盡快恢復疫苗接種服務。在社區疫苗接種中心暫停服務期間，受影響接種人士的預約會自動延期，他們將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第二劑疫苗，而接種中心今日稍後時間恢復接種服務，他們亦可於今日接種中心的開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

另外，根據港交所有關天氣安排，開市前交易時段取消。若黑色暴雨警告信號在9時前解除，早上交易時段則會在信號解除後兩小時恢復交易。若信號在9時後至12時前解除，早上交易時段取消，下午交易時段視乎解除信號時間而定。若信號在12時後才解除，港股則全日停止交易。