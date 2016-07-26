黑色暴雨｜被批累市民冒雨返工 天文台：已提早發出黑雨

天文台今早8時20分發出黑色暴雨警告信號，但當時不少市民已出門上班，紛紛到天文台Facebook專頁「洗版」洩憤，認為太遲發出警告。天文台助理台長陳栢緯下午於電台被問到是否應提早改發黑雨，他指今早的黑雨警告已帶預警成分，在未達雨量指標時已提前發出，強調「已經盡量早」。

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他指，天文台今早4時已留意到，珠江口西面有雨帶迫近，於早上5時55分發出紅雨後，當時雨勢仍集中於本港南部，包括大嶼山、長洲、南丫島及港島西。其後天文台發現雨帶有向北發展跡象，已盡早改發黑雨。

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他又指，黑雨期間市民應盡量留在戶內，但「如果咁唔好彩已經出咗街」，便應到安全地方暫避。他強調，每次雨帶走勢均不同，天文台難以準確預測，若太早發出黑雨，會增加虛報機會，出現「狼來了」情況，形容「已經盡量早」發出黑雨。