1歲早產嬰悅悅腎衰竭停止洗血 母：一息尚存都唔會放棄！

1歲早產女嬰悅悅在1個多月大時患上壞死性腸炎，先後捱過4次手術，情況反覆，媽媽昨晚(7日)發文指，悅悅情況無惡化但亦沒有好轉，今日會停止洗血，希望悅悅能舒舒服服地躺在病牀，沒有太多束縛。雖然情況並不樂觀，但媽媽仍抱有希望：「只要一息尚存，我哋都唔會放棄！」

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悅悅媽媽在Facebook分享女兒最新情況，指悅悅洗血已經有5周，昨日見醫生，醫生認為阿蒙尼亞指數尚且合格，今日起會停止洗血，但這項決定非因悅悅肝臟情況好轉，而是經過5星期洗血，情況雖然無惡化但亦無好轉，而且繼續洗血只會增加多一項感染風險，所以都希望悅悅能舒舒服服地躺在病牀上，沒有太多束縛。

另一方面，媽媽表示悅悅腎臟開始有衰竭跡象，但暫時未需要用藥物控制，排尿方面情況不太樂觀，今日停止洗血後需要繼續觀察，指數上有沒有大幅轉變，視乎情況用藥物控制，否則用藥過多可能會令肝臟不能負荷。

媽媽引述醫生指，悅悅其實復原機會好微，未來日子主要希望她能回復精神，別有太多束縛，舒服一點。唯一安慰是悅悅小腸吸收能力開始有好轉，但似乎未能對肝臟有明顯幫助。