12歲起可打新冠疫苗 臨床研究群組保護率達100%

港府開展新冠疫苗接種計劃第98日，適齡接種的16歲或以上人口當中，有22.0%已打最少一針，至於12至15歲的青少年，也有望最快下周開始接種疫苗。食物及衛生局長陳肇始批准，將接種復必泰疫苗的年齡下限由16歲降低至12歲，具體接種安排下周初公布。

疫苗顧問專家委員會早前檢視相關資料後，一致同意降低復必泰接種年齡，其後建議食衛局長批准有關申請。當局表示，陳肇始參考顧問專家委員會的意見，並考慮新冠肺炎對公眾健康構成的威脅後，認為效益大於風險，不但可保護青少年免受感染，亦有助盡早回復正常校園和日常生活。

委員會召集人劉澤星昨表示，藥廠早前對12至15歲群組進行第三期臨床研究，顯示群組保護率達100%、沒有人受感染，而注射安慰劑的約1,130人當中則有16人感染。他強調，疫苗成效顯著，年輕人接種後抗體水平亦較高，認為群組雖只有約20萬人、佔全港人口比例不高，但仍有助建立保護屏障，又希望藉此引起兒童的父母、老師和校長，去思考接種疫苗。副作用方面，劉澤星指年輕群組與其他年齡層相若，只是出現針口痛的機會較高。

疫情方面，本港昨新增1宗印尼輸入的確診個案，連續41日無新增新感染的源頭未明本地病例。台灣方面，昨再多583宗確診，並有17人死亡。

(相關新聞見A2、A4)