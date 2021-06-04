Am730
Am730
Am730
Am730
News
12歲起可打新冠疫苗 臨床研究群組保護率達100%
2021-06-04
#Hashtags
新冠疫苗疫苗接種青少年復必泰疫苗抗體新型肺炎
12歲起可打新冠疫苗 臨床研究群組保護率達100%
news-images
12至15歲青少年最快下周可接種復必泰。(資料圖片)

港府開展新冠疫苗接種計劃第98日，適齡接種的16歲或以上人口當中，有22.0%已打最少一針，至於12至15歲的青少年，也有望最快下周開始接種疫苗。食物及衛生局長陳肇始批准，將接種復必泰疫苗的年齡下限由16歲降低至12歲，具體接種安排下周初公布。

疫苗顧問專家委員會早前檢視相關資料後，一致同意降低復必泰接種年齡，其後建議食衛局長批准有關申請。當局表示，陳肇始參考顧問專家委員會的意見，並考慮新冠肺炎對公眾健康構成的威脅後，認為效益大於風險，不但可保護青少年免受感染，亦有助盡早回復正常校園和日常生活。

委員會召集人劉澤星昨表示，藥廠早前對12至15歲群組進行第三期臨床研究，顯示群組保護率達100%、沒有人受感染，而注射安慰劑的約1,130人當中則有16人感染。他強調，疫苗成效顯著，年輕人接種後抗體水平亦較高，認為群組雖只有約20萬人、佔全港人口比例不高，但仍有助建立保護屏障，又希望藉此引起兒童的父母、老師和校長，去思考接種疫苗。副作用方面，劉澤星指年輕群組與其他年齡層相若，只是出現針口痛的機會較高。

疫情方面，本港昨新增1宗印尼輸入的確診個案，連續41日無新增新感染的源頭未明本地病例。台灣方面，昨再多583宗確診，並有17人死亡。

(相關新聞見A2、A4)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/12歲起可打新冠疫苗-臨床研究群組保護率達100-270598
#Hashtags
新冠疫苗疫苗接種青少年復必泰疫苗抗體新型肺炎
Am730

天價豪宅癲價車位 Mount Nicholson 1020萬一個車位 全球最貴

月中增兩檢疫酒店 中大籲多重誘因推接種率

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
天價豪宅癲價車位 Mount Nicholson 1020萬一個車位 全球最貴
Am730
Am730
月中增兩檢疫酒店 中大籲多重誘因推接種率
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多