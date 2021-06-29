2元乘車優惠｜合資格年齡降至60歲 須申請記名「樂悠卡」

政府公布，明年2月27日起將2元乘車優惠擴展至60至64歲，涉及60萬人，但必須申請記名「樂悠咭」八達通，作為使用優惠的先決條件，並將優惠擴闊至紅色小巴、街渡及電車。計劃將於8月2日起分階段接受申請，而現時65歲或以上的長者，則可繼續享有2元乘車優惠，政府明年首季將公布該批人士的申請安排。

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「樂悠卡」屬於個人八達通，卡面會印有持有人的中、英文姓名及照片，每名合資格人士只可持有一張樂悠卡。至於持有殘疾人士身分的特別八達通卡人士，則毋須再另外申請樂悠卡。

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計劃將按年齡劃分申請日期 (見表)，於1957年出生的人士可於8月2日起申請，申請費用20元，可以透過八達通app或者郵局遞表申請。至於明年1月1日起，將接受3個月內將年滿60歲人士的申請。申請表格將於港鐵客服中心、民政處民政咨詢中心、運輸署牌照事務處等派發。八達通卡公司收到填妥的申請後，將在4星期以內透過郵寄方式將新卡寄送給申請人，於明年2月27日前將當作普通成人八達通卡使用。