Am730
Am730
Am730
Am730
News
20周年 911襲擊解密文件 揭劫機者與沙特聯繫
11 小時前
#Hashtags
911事件911襲擊沙特阿拉伯恐怖襲擊
20周年 911襲擊解密文件 揭劫機者與沙特聯繫
news-images
世貿遺址亮起「紀念之光」以悼念死難者，兩道光柱直射往6.4公里上空。(路透社)
 news-images
世貿雙子塔被兩架遭恐怖分子騎劫客機撞毀。(路透社)

上周六是美國911襲擊20周年，2001年9月11日，4架客機被騎劫分別撞向美國國防部五角大樓、紐約世貿中心及在賓夕法尼亞州墜毀，造成2,996人遇難。總統拜登受壓下批准公開當年的調查，聯邦調查局(FBI)上周六晚發放的16頁解密文件顯示，其中一名沙特駐洛杉磯領事館職員承認讓兩名劫機者入住他的寓所，該名職員被FBI發現是恐怖組織「阿蓋達」的「協調人」。911襲擊遇難者家屬一直質疑沙特阿拉伯政府與事件有關，而FBI的解密文件顯示施襲者與沙特公民有接觸，雖無證據指他們與沙特政府串通，惟家屬認為事件涉沙特人員，沙特政府應負責。
 

該名沙特領事館職員被稱為PII，領事館指他散布極端伊斯蘭主義文章，因而有意辭退他。文件指他與另兩名沙特人巴尤米和蘇邁里有緊密聯繫，後兩者被指為911襲擊的劫機者提供金錢、交通和住宿協助。巴尤米曾被懷疑是沙特政府特工，最後獲釋未被檢控，蘇邁里則在911後離開美國，下落不明。但FBI新披露的文件顯示，兩人確實與911襲擊施襲者有聯繫。4架施襲客機共有19名劫機者在飛機上，其中15人為沙特公民，沙特上周三發聲明，再次重申911襲擊與該國無關。


懷孕8個月遺孀：20年像永恆
紐約世貿中心遺址像過去19年一樣舉行悼念儀式，Lisa Reina在襲擊中失去了丈夫，她當時懷孕近8個月：「20年感覺像永恆，但也像昨天發生。」Mike Low的女兒是首架撞向世貿中心客機上的空姐，他感謝幫助他家人度過「人生最黑暗日子」的人。他還記得襲擊後紐約的「灰黑世界」。

news-images
世貿雙子塔倒下後漫天灰塵，有家屬稱仍記得當天紐約市的灰黑世界。(路透社)
 news-images
在襲擊後出生、遇難者的下一代親人出席悼念活動。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/20周年-911襲擊解密文件-揭劫機者與沙特聯繫-284455
#Hashtags
911事件911襲擊沙特阿拉伯恐怖襲擊
Am730

新冠肺炎 突爆Delta本土感染 福建增至68人中招

「世上最孤獨殺人鯨」 被圈養40年 撼牆自殘

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠肺炎 突爆Delta本土感染 福建增至68人中招
Am730
Am730
「世上最孤獨殺人鯨」 被圈養40年 撼牆自殘
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多