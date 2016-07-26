20周年 911襲擊解密文件 揭劫機者與沙特聯繫

上周六是美國911襲擊20周年，2001年9月11日，4架客機被騎劫分別撞向美國國防部五角大樓、紐約世貿中心及在賓夕法尼亞州墜毀，造成2,996人遇難。總統拜登受壓下批准公開當年的調查，聯邦調查局(FBI)上周六晚發放的16頁解密文件顯示，其中一名沙特駐洛杉磯領事館職員承認讓兩名劫機者入住他的寓所，該名職員被FBI發現是恐怖組織「阿蓋達」的「協調人」。911襲擊遇難者家屬一直質疑沙特阿拉伯政府與事件有關，而FBI的解密文件顯示施襲者與沙特公民有接觸，雖無證據指他們與沙特政府串通，惟家屬認為事件涉沙特人員，沙特政府應負責。



該名沙特領事館職員被稱為PII，領事館指他散布極端伊斯蘭主義文章，因而有意辭退他。文件指他與另兩名沙特人巴尤米和蘇邁里有緊密聯繫，後兩者被指為911襲擊的劫機者提供金錢、交通和住宿協助。巴尤米曾被懷疑是沙特政府特工，最後獲釋未被檢控，蘇邁里則在911後離開美國，下落不明。但FBI新披露的文件顯示，兩人確實與911襲擊施襲者有聯繫。4架施襲客機共有19名劫機者在飛機上，其中15人為沙特公民，沙特上周三發聲明，再次重申911襲擊與該國無關。



懷孕8個月遺孀：20年像永恆

紐約世貿中心遺址像過去19年一樣舉行悼念儀式，Lisa Reina在襲擊中失去了丈夫，她當時懷孕近8個月：「20年感覺像永恆，但也像昨天發生。」Mike Low的女兒是首架撞向世貿中心客機上的空姐，他感謝幫助他家人度過「人生最黑暗日子」的人。他還記得襲擊後紐約的「灰黑世界」。