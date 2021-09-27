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20項生物多樣性目標港僅6項「部分達標」 環團：全靠大面積郊野公園
2 小時前
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生物多樣性公約郊野公園香港觀鳥會愛知生物多樣性目標生態保育自然環境中華白海豚
20項生物多樣性目標港僅6項「部分達標」 環團：全靠大面積郊野公園

香港觀鳥會昨發布《生物多樣性公約》下《香港生物多樣性及保育之10年回顧》，評估過去的相關政策和成效。報告顯示，按2010年日本愛知縣的《公約》會議訂立的20個「愛知生物多樣性目標」中，本港僅6個項目因達成最少一個目標因素而評為「部分達標」。

會方指出，在部分項目達標的原因，因郊野公園和保護區的面積佔本港總土地面積約四成，比例屬全球前列，不少林地、水塘和集水區等生態環境因此受保護。規劃署每年接獲的鄉郊違例活動投訴達逾1,000宗，反映港人對自然保育的意識及支持有所提升。

不過會方批評，港府2016年制定的《生物多樣性策略及行動計劃》欠缺具體目標及指標，如未能有效保護具高生態價值地方或防範違例活動，威脅本地物種及生境，令多個項目不達標。會方舉例指，大嶼山水域的中華白海豚數量在過去10年大減一半，倚靠農地生活的牛背鷺繁殖數字亦跌近三分二。會方建議政府應與各局方合作，訂立全面的自然保育政策，並為下一份為期5年的《行動計劃》制訂具體政策並加以改善。

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中華白海豚數量在過去10年大減一半。

20項生物多樣性目標港僅6項「部分達標」 環團：全靠大面積郊野公園

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/20項生物多樣性目標港僅6項「部分達標」-環團：全靠大面積郊野公園-287373
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