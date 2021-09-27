20項生物多樣性目標港僅6項「部分達標」 環團：全靠大面積郊野公園

香港觀鳥會昨發布《生物多樣性公約》下《香港生物多樣性及保育之10年回顧》，評估過去的相關政策和成效。報告顯示，按2010年日本愛知縣的《公約》會議訂立的20個「愛知生物多樣性目標」中，本港僅6個項目因達成最少一個目標因素而評為「部分達標」。

會方指出，在部分項目達標的原因，因郊野公園和保護區的面積佔本港總土地面積約四成，比例屬全球前列，不少林地、水塘和集水區等生態環境因此受保護。規劃署每年接獲的鄉郊違例活動投訴達逾1,000宗，反映港人對自然保育的意識及支持有所提升。

不過會方批評，港府2016年制定的《生物多樣性策略及行動計劃》欠缺具體目標及指標，如未能有效保護具高生態價值地方或防範違例活動，威脅本地物種及生境，令多個項目不達標。會方舉例指，大嶼山水域的中華白海豚數量在過去10年大減一半，倚靠農地生活的牛背鷺繁殖數字亦跌近三分二。會方建議政府應與各局方合作，訂立全面的自然保育政策，並為下一份為期5年的《行動計劃》制訂具體政策並加以改善。

20項生物多樣性目標港僅6項「部分達標」 環團：全靠大面積郊野公園