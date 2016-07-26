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2021施政報告｜創科用地｜250公頃未訂時序 明年研究新田科技城
27 分前
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2021施政報告｜創科用地｜250公頃未訂時序 明年研究新田科技城
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薛永恒(左三)、蔡淑嫻(右三)等人見記者時，清一色佩戴銅芯抗疫口罩。 (蘇文傑攝)

接近深圳的新田、落馬洲、流浮山，以及科學園附近的馬料水等地，獲施政報告建議整合及填海成近250公頃土地，用作創科發展。創新及科技局指，建議料需時10至15年落實，但目前未有發展時間表和次序，僅透露明年會開始與發展局展開新田科技城的研究。

落馬洲河套區正興建佔地87公頃的港深創科園，施政報告建議把落馬洲及新田一帶近150公頃新科研用地，整合成新田科技城。創科局長薛永恒稱，明年將與發展局展開項目研究，創科園部分有望3年後陸續啟用。他指，會盡量聽取業界就管理和發展的意見，確保足夠靈活及配合發展需要，而創科園內新增的生命健康創新科研中心，有助集合分布大學和科學園的生命健康科技實驗室，達致協同效應。
 

現為創科發展「黃金時間」

至於其餘預留科研土地的發展時間表，薛永恒認為需時10至15年，但要視乎社會和業界需要；並強調來年亦有新創科地，包括2024至25年落成的科學園第二期擴展、2025年落成的數碼港第五期。他形容現為創科發展「黃金時間」，不少初創企業都要額外地方發展，不能待需要時才規劃。其中，流浮山日後擬建規模媲美數碼港的地標性創科設施，薛永恒指毋須過早決定由哪間公司管理。

因反對聲音而擱置兩年的馬料水填海計劃捲土重來，創科局常任秘書長蔡淑嫻指，居民當年主要擔心交通問題，但項目已由住宅改為科研為主，料不會加重交通負擔並能提供工作機會。當局為配合科學園發展，擬新增東鐵綫白石角/科學園站，但被指選址較接近白石角住宅群，她直言新站離科學園第三期約800米，「唔係好遠」、「對科學園好近」，料日後會有適合的車站連接路，並強調車站覆蓋範圍定必不止周邊建築，「任何一個港鐵站如果喺你樓下，就梗係你好彩啦。」

此外，施政報告提出重組創科局成「創新科技及工業局」，薛永恒相信日後如有統一負責工業的政策局，對工業家的支援會較有優勢，未來數月會聆聽業界和立法會意見，又認為在下屆政府重組較合理。
 

2021施政報告｜創科用地｜250公頃未訂時序 明年研究新田科技城

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/2021施政報告｜創科用地｜250公頃未訂時序-明年研究新田科技城-287893
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