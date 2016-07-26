2021施政報告｜廿年發展｜3年前推北都必焦頭爛額 林鄭稱香港正處最好時候

最新一份《施政報告》以發展「北部都會區」為「重頭戲」，預計用20年基本建成，屆時可容納250萬人居住；坊間質疑為何不在上任時就提出？特首林鄭月娥昨為此解畫，「而家係處於一個香港最好嘅時候」，故乘勢而上提出北都計劃，若3年前提倡「肯定都係焦頭爛額」。



林鄭月娥昨先後出席電台聯播節目，以及到立法會回應有關《施政報告》的質疑，澄清並非轉移經濟重心，香港南邊會繼續發展「維港都會區」，並將「明日大嶼」納入；北部都會區(下稱北都)將發展另一個經濟重心，發展創新科技，本港側重原創科研，屆時會與熟悉先進製造的深圳合作，料可提供65萬個就業機會。她強調，現在重回一國兩制的正確軌道，行政機關獲立法會舉手支持，才乘勢而上提出北都計劃。

在林鄭月娥的願景，整個北都均可發展現代服務業，政府亦可將沒地域要求的部門辦公室遷入，有信心集居住、工作、消閒於一身的北都不會造成交通擠塞。至於有立法會議員要求加快發展速度，她指長遠規劃確實需時，惟過往冗長的發展程序確須精簡，冀明年內提交修訂條例草案，涉《城市規劃條例》、填海相關條例等4項法例。林鄭又認同議員建議，北都的新鐵路可引入競爭，或不再由港鐵獨營，惟不會為競爭而競爭，例如羅湖南站於東鐵綫增建，沒理由不是港鐵營運。



研辱警罪或下屆立法會提案

另外，林鄭昨出席立法會時，再有議員倡設「辱警罪」，她認同有需要研究相關課題，並指新加坡有法例將私人保安員納入保障條例，指會研究條例涵蓋範圍，或於下屆立法會匯報結果。不過，林鄭強調，法例只是手段，最理想是社會自覺，故教育才是最重要。她又認為社交媒體效力非常大，現時未有法例規管網上假消息，若藉此散播仇恨會出現極端恐怖主義，會研究如何規管。



籲放心追星

另外，改組文化局後，社會憂會否效法內地做法「杜絕娘炮藝人」，林鄭月娥指自己不認識城中熱議的男團，惟香港行一國兩制，籲大家放心；只是一旦有文化事業「踩咗界」，涉及煽動行為、危害國家安全等，當局就會有行動。若只是藝術或美感呈現，她稱看不到會受影響。



2021施政報告｜廿年發展｜3年前推北都必焦頭爛額 林鄭稱香港正處最好時候