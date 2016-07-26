2021施政報告｜房屋｜修改新界條例 放寬出售祖堂地

解決房屋供應，追本溯源要尋覓更多土地，行政長官林鄭月在施政報告中建議，為新界俗稱「阿公地」的祖堂地「鬆綁」，考慮修改《新界條例》放寬出售祖堂地限制，民政事務局長將與新界鄉議局成立工作小組，聯同發展局和其他部門，在一年內完成檢討並制訂具體修訂建議。

她坦言，仍未掌握正式數字，但相信新界有不少祖堂地可供發展，亦接獲不少意見表示應修訂《新界條例》，放寬出售祖堂地限制，並提供合理機制處理司理出缺問題。當局亦會延伸補地價標準化至新界土地。發展局和地政總署會制訂計劃詳情，目標是明年首季推出。

填海則是另一取向，林鄭月娥指，政府同步推動新界北多個發展區的研究，包括審視涉及約220公頃的龍鼓灘填海和約220公頃的屯門西地區規劃，爭取在明年上半年獲立法會撥款啟動，開拓這兩個項目的土地規劃及工程研究。政府消息指，研究包括填海規模及如何處理居民意見，涉及開支約1.7億，下個立法年度申請撥款。預計研究需時30個月，最快2027年展開工程，2030年首幅土地可供應。

報告指，有210幅土地正進行改劃，約三成涉綠化地帶，僅佔綠化地帶的2%，當局認為不少綠化地帶的生態價值較郊野公園低，可進一步檢視當中發展潛力。規劃署將集中檢視坡道較高和距離已建設地區較遠的用地，料明年中完成篩選並隨即展開技術研究。

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