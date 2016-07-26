2021施政報告｜房屋｜加快舊樓重建 研降低強拍門檻

特首林鄭月娥指，本港樓齡達50年或以上的私人樓宇，在過去十年由3,900幢，急增至8,600幢，加上全港5,000多幢「三無大廈」日久失修的問題，政府必須採取更有效的政策手段，加快重建更新步伐。本屆政府先後撥出合共超過190億元，資助舊樓業主保養和維修其物業。



邀市建局研荃灣深水埗重建

此外，當局會從多方面入手加快重建更新步伐，她指，市建局會按「油旺地區規劃研究」，在油麻地和旺角加快市區更新，並會試行轉移地積比、街道整合等規劃手段；並邀請市建局在荃灣和深水埗舊區開展同類研究。政府亦會研究降低強拍門檻，以加快舊樓重建。

市建局歡迎施政報告推出措施加快市區更新，主席周松崗指，樂意接受施政報告提出研究荃灣及深水埗舊區的新任務。市建局指，會審視兩區內土地用途及社區設施等，制定更新計劃。

其中荃灣舊區一般可用地積比偏低，樓宇普遍老化及失修，市建局將運用油旺研究規劃工具制定更新計劃。而市建局有多年更新深水埗的經驗，指除了一地多用模式，增加重建後不同用途樓面面積外，亦可以用新規劃工具促進市區更新。

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