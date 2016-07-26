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2021施政報告｜政制｜回顧過去4份施政報告 特首：96%政策完成或按序推行
1 小時前
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施政報告金融經濟民生福利創科教育強積金對沖勞工權益有薪產假公共年金計劃利得稅綠色債券銀色債券
2021施政報告｜政制｜回顧過去4份施政報告 特首：96%政策完成或按序推行
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(資料圖片)

特首林鄭月娥昨公布本屆政府最一份施政報告，當中她提及，在《香港國安法》及完善特區選舉制度的雙重保障下，香港迎來良好局面，是砥礪前行，重新出發，謀劃未來的時候。回顧過去4份施政報告共提出逾900項政策措施，當中96%已完成或按序推進。

林鄭舉例說，金融經濟方面，政府推出利得稅兩級制、研發開支額外扣稅、發行政府綠色債券及銀色債券和推出「公共年金計劃」；又提及分別增加教育經常開支超過130億元和投資創科超過1,300億元。改善民生方面，政府大幅增加醫療和社會福利經常開支至本年度的959億元和1,057億元，比4年前分別上升53%和62%。另引進多項勞工權益，包括把法定有薪產假由10星期增加至14星期、取消強積金「對沖」安排大致完成立法準備。

至於在重中之重的房屋範疇，林鄭說當局採取多項措施，包括側重公營房屋的土地分配、構建置業階梯、把居屋售價與巿價脫鈎、立法規管「劏房」租務、為長時間輪候公屋、並符合資格的申請人提供現金津貼和興建過渡性房屋等；至於土地供應方面，更是多管齊下，全速進行。

2021施政報告｜政制｜回顧過去4份施政報告 特首：96%政策完成或按序推行

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/2021施政報告｜政制｜回顧過去4份施政報告-特首：96政策完成或按序推行-287723
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