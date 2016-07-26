2021施政報告｜政制｜回顧過去4份施政報告 特首：96%政策完成或按序推行

特首林鄭月娥昨公布本屆政府最一份施政報告，當中她提及，在《香港國安法》及完善特區選舉制度的雙重保障下，香港迎來良好局面，是砥礪前行，重新出發，謀劃未來的時候。回顧過去4份施政報告共提出逾900項政策措施，當中96%已完成或按序推進。

林鄭舉例說，金融經濟方面，政府推出利得稅兩級制、研發開支額外扣稅、發行政府綠色債券及銀色債券和推出「公共年金計劃」；又提及分別增加教育經常開支超過130億元和投資創科超過1,300億元。改善民生方面，政府大幅增加醫療和社會福利經常開支至本年度的959億元和1,057億元，比4年前分別上升53%和62%。另引進多項勞工權益，包括把法定有薪產假由10星期增加至14星期、取消強積金「對沖」安排大致完成立法準備。

至於在重中之重的房屋範疇，林鄭說當局採取多項措施，包括側重公營房屋的土地分配、構建置業階梯、把居屋售價與巿價脫鈎、立法規管「劏房」租務、為長時間輪候公屋、並符合資格的申請人提供現金津貼和興建過渡性房屋等；至於土地供應方面，更是多管齊下，全速進行。

2021施政報告｜政制｜回顧過去4份施政報告 特首：96%政策完成或按序推行