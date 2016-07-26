2021施政報告｜民生｜合併普通高額長生津 逾5萬長者受惠 開支多8億

施政報告雖在民生議題上未再見「糖」，但特首林鄭月娥承諾會繼續扶貧，擬明年下半年合併普通及高額長者生活津貼，劃一以較寬鬆的資產上限領取高額津貼，料多5萬人受惠，涉額外開支約8億元。當局亦回應討論多年的取消強積金「對沖」，料下個立法年度向立法會提交草案，措施聚焦支援中小微企適應。



目前長者可領取的津貼，有70歲或以上不受資產或入息審查、俗稱生果金的高齡津貼，以及滿65歲可申請的普通及高額長者生活津貼，但須符合不同資產和入息限額的高額津貼(見表)。政府消息指，有關措施緣起為利民紓困，在疫情衝擊下雖已推出不同措施，但仍冀「幫到就幫」，用盡工具為有需要人士提供特別支援。目前津貼措施在本年度開支為308億元，約5萬名長者每月領取2,845元津貼；劃一資產上限後，單身人士上限定於36.5萬元、夫婦為55.4萬元，合資格人士將來每月可領3,815元，即措施落實後，料首年開支將增加約8億元。

在勞工福利上，政府消息指，當局將維持原來計劃資助企業25年，分擔僱主取消「對沖」後的遣散費及長服金支出，政府財政承擔再提升至329億元，並會聚焦支援中小微企適應。取消「對沖」後首9年，每年50萬元遣散費及長服金支出的僱主就每名僱員所需負擔金額設「封頂」：首1至3年僱主僅需負擔50%，每年50萬以下個案上限3,000元，其餘支出由政府承擔；第4至6年僱主負擔分別55%、60%及65%，每年50萬以下個案上限2.5萬元；第7至9年分別為70%、75%及80%，50萬以下個案上限5萬元，之後比率亦會逐步遞減。政府消息謂，據統計，九成中小微企每年遣散費及長服金開支不多於50萬元，可受惠較高資助。措施最快與「積金易」平台在2025年全面實施時同步推出，優化資助方案可讓僱主適應，減輕僱主壓力。

另外，當局亦擬探討鼓勵市民把強積金一筆過轉化成退休後可定期領取的年金，成為長者穩定收入，亦研究把「廣東院舍住宿照顧服務計劃」擴展至其他大灣區內符合資格的安老院，包括非政府機構及私營院舍。當局會研究放寬長生津和高齡津貼須連續居住規定，助長者內地安老。

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