300海龜屍體沖上墨西哥沙灘 調查：遭鬼網纏身溺斃

墨西哥Oaxaca海邊周四(28日)驚傳至少300隻保育類欖蠵龜(Lepidochelys olivacea)屍體被沖刷上岸，初步調查發現，牠們是遭漁網纏繞後溺斃。

《英國廣播公司》(BBC)報道，墨西哥西部海岸的Morro Ayuta海灘發現至少300隻保育類欖蠵龜屍體，全部均為雌性，政府環境保護單位指出，初步判定這些海龜都是溺斃，極大可能是捲入被非法漁網或被棄置海外漁網纏住而溺斃，這些被棄置在外海的漁網被稱為「鬼網」，往往成了奪命海洋垃圾。

欖蠵龜屬易危物種

報導指，Morro Ayuta海灘是欖蠵龜產卵的海灘之一。根據國際自然保護聯盟(IUCN)標準，欖蠵龜被列為「易危物種」(Vulnerable species，VU)。

據悉，這並非首次在瓦哈卡發現大量死亡海龜，2018年也曾傳出有300隻海龜遭漁網纏繞死亡。

墨西哥政府早在1990年就訂下嚴厲的罰則，禁止捕捉、獵殺海龜。這次墨西哥海軍亦會協助調查海龜死因。

鬼網亦是本港常見海洋垃圾之一

根據世界自然基金會(WWF)香港分會資料，「鬼網」亦是香港十大常見海洋垃圾之一，被纏繞的海洋生物會因此而窒息、受傷、死亡，更可能成為吸引下一隻海洋生物的魚餌。鬼網除了對海洋生態構成破壞，對漁業資源構成經濟損失，同時亦對水上康樂人士及船隻航行構成安全威脅。

WWF已經與漁農自然護理署合作，建立「珊瑚守護者 – 鬼網監測平台」，方便市民報告鬼網位置，再轉發至漁護署跟進及處理。