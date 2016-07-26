33日零本地個案斷纜 男搬運確診帶L452R 強檢約8萬機場員工

連續33日零本地個案的紀錄昨斷纜！機場停機坪一名50歲搬運男工昨確診新冠肺炎，感染源頭未明並帶有L452R變異病毒株。他不認識上月底確診的27歲男地勤，工作時雖不會接觸機組人員或乘客，但衛生防護中心懷疑機場有隱形傳播鏈、相信他在機場感染的機會較大，飭令過去3星期在機場工作過的員工，不論是否完成接種新冠疫苗都要強制檢測，料涉及約7至8萬人。



於香港國際機場擔任搬運工人的50歲男子(#11952)，在停機坪禁區60號閘口負責搬運行李或貨物，一般不會接觸機組人員或乘客，前日(10日)最後一日上班。他工作期間會使用休息室，同時較常到機場員工餐廳啟翔2用膳，但就不認識上月底確診的香港航空27歲男地勤(#11902)。由於地勤早前亦去過啟翔2，搬運工人上周五(9日)遵從相關強制檢測公告後，驗出陽性並帶有L452R。

曾到多間食肆 深水埗理髮

搬運工居於黃大仙金鳳街1至3號一間劏房，大廈前晚被當局「封區」強檢後未有新確診。他傳染和潛伏期內，到過黃大仙及小瀝源多間食肆、去過海洋公園遊玩，以及日前在深水埗英姐髮型屋剪髮等(見表)，衛生防護中心傳染病處主任張竹君(圓圖)指有關地點會被納入強制檢測公告，而連同劏房另外兩戶和密切接觸者、同事、髮型屋2人等，共有約90人需要檢疫。

料人傳人 憂機場隱形傳播鏈

張竹君又指，搬運工與地勤並無直接接觸，中心將分析搬運工病毒基因，然後對比地勤確認兩人有否流行病學關連，又會追查搬運工工作過的航班有沒有人確診，但實際航班數目等詳情待查。她續稱，搬運工透過人傳人感染機會比較大，因為如果經貨物染疫就應該不止一宗個案。

至於兩人到過的啟翔2，張竹君說地勤最後一次到訪已是上月5日，而搬運工上月底在一次強制檢測已取得陰性結果，故認為經啟翔2傳染的機會較微。此外，他本月1日曾接種首劑復必泰疫苗，張竹君指疫苗需在接種第二劑後14日才能發揮功效，加上涉及傳染力較強的變種病毒，形容是防不勝防，最有效的預防是盡快接種疫苗、增強自己免疫力。

由於機場3星期內有兩名職員確診，張竹君擔心機場有隱形傳播鏈，故當局已要求上月20日至前日期間，曾在一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓工作過的人士，不論是否已完成接種疫苗，最遲明日(13日)要強制檢測，料涉及約7至8萬人，如上周三(7日)至前日已檢測則毋須再做。

本港在搬運工確診前，對上一宗被界定為本地感染的個案，已是上月7日天水圍三母女的姊姊，即連續33日沒有本地感染，惟社區亦出現過3宗已修正為與輸入相關、帶變種病毒的個案。另外，本港過去1個月亦輸出3宗變種病毒個案，其中移民澳洲的52歲男子引致在港有25人要檢疫，張竹君指仍有待對比其基因是否本港流行的病毒。至於抵達英國後確診的母子，她指由於當地沒有分析基因，相信不會再有新資料。