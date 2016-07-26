47人初選案｜何桂藍今再申保釋 原擬由鄒幸彤代表陳詞

民主派初選案中，47名參與或組織初選的人士，被控串謀顛覆國家政權，違反《港區國安法》。其中被告何桂藍今早於高等法院再度申請保釋，並申請撤銷「傳媒報道限制」，原擬由大律師鄒幸彤代表陳詞，惟鄒今晨在其位於金鐘美國銀行中心的辦公室被捕，料將無法於庭上代表何。何桂藍開庭前透過律師重申，將繼續堅持兩項申請。

至今已還柙逾半年的何桂藍，透過助手昨日(7日)於Facebook專頁透露，何今日將再度申請保釋，並由鄒幸彤代表陳詞。根據司法機構網站，高等法院將於今早10時半處理何桂藍的保釋申請。

另申撤銷報道限制

何桂藍FB貼文亦提到，初選案審訊受限於《刑事訴訟程序條例》第9P條的傳媒報道限制，令公眾無從得知《國安法》保釋聆訊的內容，特別是律政司的理據、聆訊期間法庭對初選案被告的判斷等，並透露今日將於庭上申請撤銷報道限制，強調開放傳媒報道，才合乎公開聆訊原則，以及真正保障國安法案件被告的權益。

不過，支聯會副主席鄒幸彤以及4名常委，因拒向警方提交支聯會資料，今晨被捕。在鄒幸彤被捕前，她已獲悉有警員上門，並在Facebook寫道：「來了，遺憾上唔到藍的保釋了」。

何桂藍開庭前透過律師表示，雖然鄒幸彤被捕，但對方留下「遺作」，冀將撤銷傳媒報道限制的申請「打到底」，並透露將由其他律師繼續代表她陳詞。

47人初選案至今13人獲准保釋

民主派初選案今年3月首度提堂，原有11名被告獲准保釋，包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信，後來鄒家成及余慧明分別於6月及7月獲准保釋侯訊。其餘34人至今已還柙逾半年。

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