6宗食物中毒涉同一來源南非生蠔 食安中心指示業界停售

生蠔是港人愛食的海鮮之一，但最近就要注意一下食用生蠔的來源地。食環署食物安全中心今日(28日)表示，近期6宗食物中毒個案均涉及採集自南非Zwembesi Farm (PTY) LTD.的生蠔，中心已即時指示持有受影響產品的業界暫停使用、進口和在港出售涉事生蠔。

旺角尖沙咀食物中毒涉同來源生蠔

食安中心表示，接獲衞生防護中心呈報的6宗食物中毒個案，涉及人士曾分別在旺角和尖沙咀各一間食肆進食生蠔，中心派員到涉事食肆調查後，發現該兩間食肆均曾出售採集自南非Zwembesi Farm (PTY) LTD.的生蠔。為審慎起見，食安中心即時指示業界暫停進口及在港出售所有在南非Zwembesi Farm (PTY) LTD.出產的生蠔，同時已要求各進口商及有關食肆即時停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況，業界亦應停止使用或出售有關產品。

中心提醒生蠔屬高風險食物

中心發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。中心會通知南非當局，亦會知會本地業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。