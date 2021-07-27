65初創隊伍各獲10萬元種子基金 城大X華潤創業 攜手設科創投資平台

「創科無限．引領未來」為協助學生將研究成果及知識產權轉化為實際應用，香港城市大學（城大）於今年3月撥出5億港元推行的大型創新創業計劃「HK Tech 300」，已甄選出65支初創隊伍，各獲10萬港元種子基金，協助他們實踐創業夢。為促進HK Tech 300初創企業項目產業化，城大昨日亦與華潤創業簽署合作備忘錄，將攜手成立科創投資平台，雙方各出資5,000萬港元，進一步投資「HK Tech 300」具成功潛力的初創企業，以加速他們的成果孵化。



助力300初創企業轉化研究成果

由城大推行的「HK Tech 300」，計劃於未來3年內協助該校學生成立300家初創企業，讓同學可將研究的成果化為實際的產品或服務，讓社會各界及經濟有所得益。種子基金首兩輪共接獲124支隊伍申請，各隊伍需先接受為期8星期培訓課程後，可申請HK Tech 300種子基金，經城大教授和不同業界專家評選後，於首兩輪通過甄選的65支初創隊伍，分別涉及資訊科技和人工智能、深科技、教育科技．生物和健康科技、金融科技和商業應用等不同範疇。「HK Tech 300」的第三輪及第四輪申請，將分別於今年9月13日及11月29日開始接受申請，歡迎有意創業者了解及申請。



成立投資平台 孕育科創獨角獸

城大亦與華潤創業簽署合作備忘錄宣佈共同成立科創投資平台，由城大副校長（行政）及城大企業有限公司常務董事李惠光及華潤創業有限公司首席執行官陳鷹代表雙方簽署合作備忘錄，意味投資平台將正式開展，共同支持孕育科創獨角獸，為經濟發展注入新動力。

城大校董會主席黃嘉純致辭時表示，城大與華潤創業合作成立投資平台，是踏進新的里程碑，協助更多「HK Tech 300」計劃的初創企業達致成功。創新及科技局局長薛永恒亦指，特區政府一直支持本地初創企業，並會投放更多資源支持初創企業，包括向大學支持初創的撥款由400萬元倍增至800萬元。他亦歡迎城大與華潤創業合作成立投資平台。

培訓企業營運技巧

城大能源及環境學院的博士生朱毅豪及研究助理杜雨薇等成員組成的I2Cool，透過仿照及改良被動式輻射製冷塗料，使之能達到低成本及高效能，適用於建築物外牆，以反射大部分太陽光及將建築物中的熱能以中紅外輻射的方式散發到太空，從而達至有效降溫效果。通過「HK Tech 300」的培訓，讓他們了解營運企業，接觸潛在客戶及伙伴、市務推廣等技巧。



助解決啟動資金

應屆城大經濟及金融系畢業生，Freeness的代表蔡宗霖則指，「HK Tech 300」的10萬元種子基金，解決了他們團隊的啟動資金問題，讓他們可順利研發出Freeness服務平台的應用程式。Freeness已與逾10間中小型健身中心合作，將為健身室用戶提供靈活具彈性，首創按分鐘收費的健身服務選擇、會員及月費計劃，以及健身課程，讓用戶無需簽約，不再受限定計劃綑綁，不用再浪費金錢及時間於閒置健身服務上。應用程式將於8月試行，並預計於年底正式推出。