7-Eleven 千間分店服務多元化 印花換購熱潮經精心策劃

香港這個彈丸之地鮮有品牌能開數百分店，更遑論將分店開逾千間，源於美國的7-Eleven就於最近達成此里程碑。進駐香港已40年的7-Eleven之後會繼續以第二個1,000間分店作目標，還是會轉攻其他服務轉型？《am730》早前訪問了7-Eleven的常務董事劉家昌(Alex)，暢談未來經營目標、將會引入日本直送甜品，以及宣傳策略為何側重社交網絡及店舖布置。

攝影：林俊源

Alex於專訪中透露，公司用了12年才將7-Eleven網絡，由900間分店擴展到1,000間的里程碑，而分店數量截至上周已開到1,005間。他表示，公司有做研究，知道本港可以容納多少間便利店，惟面對不同競爭對手，故沒有硬指標要再開多少間，只要找到合適位置，例如新地區、新屋苑等，「我哋都會繼續開」，希望服務到當區市民，「便利到每一個人客，希望梗有一間喺左近」。

食物與日本有別皆因法例要求

提到便利，7-Eleven由2005年開始可以繳付帳單，之後可以買門票、提取貨件等等，Alex指將來會加強這個服務平台，「咁多嘅嘢，其實都係希望照顧顧客，每日由早到晚嘅需要。」他解釋，香港人一般日頭都好忙，不少市民只得夜晚有空間處理這類雜項，將來亦會繼續研究加入新元素。

7-Eleven注重的方向少不了零售產品，Alex稱需要找不同類形的產品，而4年前重新打造、製作前提為「用心、簡單、滋味」的自家品牌「7-SELECT」，至今已推出逾500款產品；Alex認為品牌特質更包括便利與物有所值，希望客人由早餐到消夜都有選擇，所以鮮食產品是公司其中一個大目標。

東京奧運有健兒大讚日本7-Eleven的食物，一度引起視日本為「鄉下」的港人共鳴，Alex指近年亦與日本公司有緊密合作，日式飯糰就是一起研發的成果，「做到水準一樣，(製作)方法近乎一樣嘅產品」。至於為何總覺得與日本有差別，Alex以軟包三文治為例，香港7-Eleven的雪櫃温度應法例要求比日本7-Eleven更低，或因此口感有別，正就此與日本方面研究有何方式解決。Alex更預告，正與OREO合作製聯乘食品，香港很快就會有日本直送的千層蛋糕、泡芙等。



每季換印花籌備最少半年

談到聯乘，當然少不了定期出現的儲印花活動，Alex指是定季推廣項目來，不過每次籌備最快亦要半年，長則更達9個月，當中需要團隊透過資料搜集、焦點小組(Focus group)等方式研究潮流趨勢。Alex以去年「Snoopy X niko and...」項目為例，團隊認為可以「食正」史諾比70周年，結果不同年齡層的顧客都反應良好。

除了每季一次的換印花活動，Alex指7-Eleven亦會定時採購一些精品，或其他非食用的產品，希望客人進入7-Eleven都會有新刺激，例如賣萌的《角落生物》、頭飾等得意精品。他解釋，這是7-Eleven其中一條關鍵策略，「always create fun and excitement (經常創造趣味與刺激)」。問到喜歡哪套作品，會否有私心希望藉此推出產品，Alex笑稱自己未必捉得緊潮流，比較相信團隊的研究。

「我都分唔到加盟定直營」

現時香港7-Eleven約有四成加盟店，Alex希望可以繼續增加相關比例，透過加盟店繼續增加市佔率。傳聞，市民可以透過7-Eleven分店的招牌細節，識辨出是特許經營(加盟)抑或公司直營。Alex就斬釘截鐵指不可能，實屬「都市傳說」，若沒有分店資料下到訪，即使身為常務董事的他也不可能分辨出該店舖是否加盟店。他解釋，兩者採取相同的經營模式，亦會有分區經理同步巡視加盟店及直營店，確保客人光顧時擁有相同的消費體驗，所以加盟與直營店不應該有不同。



側重社交平台輕電視廣告

近年很少看到電視廣告宣傳7-Eleven，Alex亦確認上任3年期間，沒有落過電視廣告，偶而會透過紙媒落廣告，更多的則是社交平台，以及店舖的布置宣傳。他認為公司品牌偏向年輕，選用網絡宣傳會更有效，當然亦留意到有客人仍透過紙媒接觸公司推廣，故仍未完全放棄傳統媒體。

不過7-Eleven並未因此扣減宣傳預算，Alex表示那筆預算只是用其他方式呈現，他再以去年史諾比推廣活動為例，公司將3間7-Eleven包裝成概念店，吸引到很多客人到場「打卡」，今年亦有中環「啤酒舖」。Alex解釋，這種方式可以增加店舖與客人的互動，而客人之後再將此上傳到社交平台，客人自己變相就是一個很好的宣傳途徑。