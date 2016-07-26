911事件20周年｜阿爾蓋達領袖扎瓦希里發布影片 無提塔利班掌權

極端組織阿爾蓋達於美國911事件20周年當日，發布自去年底屢傳死訊的組織領袖扎瓦希里(Ayman al-Zawahiri)錄影講話，又於周日發表其錄音，但無提及塔利班掌權，未能確定是否在近日錄製。

扎瓦希里的錄影講話長大約1小時，他在影片中提到，19名聖戰士20年前重創美國；阿爾蓋達成員在1月向駐敘利亞的俄羅斯士兵發動襲擊；美國經歷20年後終於從阿富汗撤軍，不過，美國與塔利班早在今年2月簽署美軍撤出阿富汗的協議，扎瓦希里亦未有提到塔利班奪取阿富汗政權，因此分析未能肯定扎瓦希里的影片是在近日錄製。

扎瓦希里號召支持者發動恐襲

扎瓦希里於錄音中，呼籲西方國家的年青穆斯林，效法波士頓爆炸襲擊及巴黎查理周刊槍擊案的襲擊者，在西方國家發起單獨行動的獨狼式恐怖襲擊。他說，要將對付西方國家的戰爭陣地，轉到他們的城市及家園，尤其是美國。

扎瓦希里稱可與伊斯蘭國合作

扎瓦希里亦提到極端組織「伊斯蘭國」(ISIS)，他認為對方自稱建立政教合一的哈里發國是非法，但指可以合作，在伊拉克及敘利亞對付西方國家部隊。

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