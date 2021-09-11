911事件20年︱拜登發表講話籲美國人團結展現偉大力量

美國白宮在911事件20周年前夕，發布了總統拜登6分鐘的影片講話，呼籲 美國人要團結，因為這是美國最強大的力量。

拜登在影片哀悼911事件中的遇難者，並表示在911事件中「我們看到到處都有英雄，無論是在意料之中或是意料之外的地方」，他表示911最核心的教訓是國家的團結性是美國最強大的力量。

拜登指讓恐怖分子承擔責任

拜登指在911事件後，他們還看到了一樣罕有的東西就是真正的民族團結，透過國家的團結和回復能力，讓他們在創傷後得到恢復和修復的能力。

拜登又指出，美國人在911的襲擊後，更加緊為人民服務及提供保護，並讓恐怖分子承擔責任，他們向每個想要傷害美國的人表明，會追捕他們並讓他們付出代價，並且永遠不會停止。