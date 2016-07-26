DSE放榜｜慕光英文書院校長「入室弟子」 周燦林中史飲恨考獲5*

DSE今日放榜，觀塘慕光英文書院中六生周燦林同於今日接獲成績單，作為校長梁超然的中史「入室弟子」，中史成績最終飲恨只獲5*，但梁超然強調，周燦琳的中史根基已達研究院程度，認為他單靠自己的底子，即使不溫習也能考到好成績，惟考試始終講求運氣和臨場發揮，雖然未獲5**但仍感到滿意。

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膽粗向校長詢問可否收他為徒

談及成為校長入室弟子，周燦林稱源於中三選科，因為同時希望修讀中史和物理，惟校內兩科時間表相撞，不能兼讀，故「膽粗粗」向修讀中史的校長詢問，可否收他為徒。梁校長當時給他一份中四考題，要求他不能查閱教科書下答對七成題目，而最終周亦成功做到。周說，高中時每周抽空一至兩天到校長室修讀中史，至中五上學期已修畢整個高中課程，其後校長推薦他閱讀課外書籍，鞏固知識基礎。

周燦林DSE考獲五科25分，其中中史和數學考獲5*、物理考獲5、中文和通識考獲4，而英文則只有3；另外數學科延伸部分M2亦考獲4。周燦林打算攻讀港大文學士，於二年級再選修歷史，期望未來能到日本京都大學深造。