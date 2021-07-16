DSE放榜｜薛永恒帶校呔返母校勉勵師弟 楊潤雄拍片隔空為考生打氣

文憑試 (DSE)下周三(21日)放榜，今屆考生受疫情影響，備試階段不斷遊走線上線下學習，今日有兩位局長同樣各自以線上、線下的方式為考生打氣。創科局長薛永恒今日趁周六學校假期，戴上中學校呔返回母校鄧鏡波學校，與應屆考生傾談，勉勵他們永不放棄。教育局長楊潤雄則在Facebook上載短片，「溫馨提示」考生今次以SMS發放成績。

薛永恒向師弟表示，本港正大力發展創科，青年人如有興趣從事科研，不愁出路，並預祝師弟成功，即使未必人人成績似預期，只要跟隨自己的心與興趣發展，盡力做好自己，必能找到自己路向。

4.8萬專上學額足以應付考生需要

楊潤雄則於FB上載480p短片，短片於裘錦秋中學(元朗)取景，他在短片中和該校數名學生傾談。楊潤雄的貼文提到，成功並非只有一種方法、一個答案，而是有無限的可能性。他又指，今年各院校可以提供約4.8萬個全日制專上學額，能滿足4.3萬名學校考生的升學需要，還勉勵考生按個人能力、興趣和志向，選擇適合自己的升學路徑，逐步實現夢想。