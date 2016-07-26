DSE放榜｜調查：六成考生感疫情停課影響成績 逾兩成計劃海外升學

中學文憑試(DSE)下周三(21日)放榜，青協上月22日至本月12日訪問569名考生，發現60.3%認為疫下停課拖慢學習進度，對自己DSE表現有影響，另有44.5%表示疫情趨勢影響DSE表現。近月移民潮興起，調查發現逾兩成有計劃到海外升學，但仍有約四成表示未有相關計劃。

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疫情橫跨今屆考生兩年應試準備期，調查發現，高達七成六考生表示，最令自己感到困擾的是上課模式不斷改變，即來回面授、線上課堂，亦有三成半有感補習或補課支援減少。斷續停課，難與「戰友」在課室互相扶持，有兩成考生表示朋輩支援減少令自己感到困擾。

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過半考生感中學生活不圓滿

中學畢業是人生大事，以往可以相約知己去畢業旅遊，還能在畢業禮與同學好好道別。調查發現，五成半考生認為沒有謝師宴、畢業旅行及畢業禮令中學生活不圓滿，另有六成稱過去一年感到無奈，很多事情都無法控制。

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青協業務總監徐小曼表示，應屆考生三年高中生活中，近一半時間在疫情中渡過，加上以網課及實體課混合形式上課、考測、補課等，是對考生情緒、耐力、專注力的極大考驗。面對疫情反覆的陰霾，不少考生顯得無奈，對前景感到徬徨不安及欠缺方向。