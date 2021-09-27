西九文化區FriendsWithYou裝置提早今晚結束 旅發局：受周末強風影響

旅發局公布，於西九文化區藝術公園舉行的FriendsWithYou大型藝術裝置將於今晚(6日)結束。旅發局解釋，有關決定考慮到未來數日香港會受強風吹襲，而下周初天氣仍持續不穩定，局方認為即使重新安裝亦須一定時間及資源，因此決定提早拆卸。

至於「微笑菠蘿包」香港太空館，旅發局表示將延長展出至10月31日，而明起推出虛擬版FriendsWithYou角色。市民能以手機掃二維碼(QR code) ， 即可透過AR技術，在手機與FriendsWithYou的Little Cloud和Rainbow見面，並與他們互動自拍。二維碼將設於西九文化區藝術公園、戲曲中心、油麻地天后廟、油麻地果欄、廟街夜市及尖沙咀星光大道。