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Google拒按俄羅斯法例刪違禁信息　被罰200萬盧布
59 分前
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GoogleYouTube俄羅斯罰款
Google拒按俄羅斯法例刪違禁信息　被罰200萬盧布
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Google拒按俄羅斯法例刪違禁信息，被罰200萬盧布。(資料圖片)

俄羅斯莫斯科法院周一(8日)判處美國互聯網巨企Google罰款200萬盧布，折合約22萬港元，原因是Google無按法例規定，刪除旗下搜尋引擎及影片分享平台YouTube上的違禁訊息。

當地傳媒報道，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監督局(Roskomnandzor)早前分別就Google及社交應用程式Telegram，未遵守俄方政府相關規定，且拒絕刪除違禁訊息而提出訴訟；Telegram亦被判罰款400萬盧布，折合約44萬港元。法院原定昨日同時審理涉及Google的另外兩宗案件，由於Google需時研究，押後至本月29日再處理。

有俄羅斯國會議員指，截至上月初，Google尚未刪除超過2,600條含有違禁信息的內容，其中2,500條來自YouTube。

Google今年累計被俄國罰4,100萬盧布

Google和俄羅斯當局就移除內容多次引發訴訟。今年1月間，俄羅斯民眾上街示威，要求俄國政府釋放反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)，俄羅斯當局要求Google移除12條由納瓦爾尼於YouTube頻道主持及發布的影片，當局隨後控告Google拒絕移除煽動叛亂的非法內容。Google則在5月中，向俄羅斯法院上訴指要求不合理。

連同今次，Google今年以來已被俄羅斯法院罰款4,100萬盧布，折合約452.8萬港元。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/google拒按俄羅斯法例刪違禁信息　被罰200萬盧布-292244
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