MIRROR╳ERROR今現身屯門市廣場 粉絲隔夜霸位 酒店房價升

超人氣男團MIRROR和ERROR，今午12時將現身屯門市廣場的ViuTv《夏日電視賞》記招，為該台的「東京奧運會」節目造勢。鏡粉得知消息後，昨日一早到商場霸位， 雖然商官方未有正式公布，但有網民就發現商場中庭已經圍上鐵欄，大批粉絲出盡渾身解數「霸位」，活動場地鐵欄外擺放不同後援會放置的應援物，如手幅、橫額及紙袋等，有人「擔定凳仔」，亦有人在地上放逾2米長的地墊，更有網民稱「已經排咗3行」，誇張場面引起網民熱議，而且比活動時間早了24小時。



酒店臨時加價

此外，更有fans昨提早預訂鄰近酒店，以便今日盡早到商場。有鏡粉表示，得知消息後，於昨午2時許上網book酒店，當時的房價為549元，及後預訂網顯示該酒店的房價已升至735元至792元不等。

本報昨午約3時致電酒店訂房部查詢，職員表示房價已升至1,100元，尚餘6間房。翻查資料，酒店於周四入住高級客房的價格一直在550元至700元左右，就算周五入住也只是660元起。