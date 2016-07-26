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MIRROR╳ERROR今現身屯門市廣場 粉絲隔夜霸位 酒店房價升
25 分前
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MIRRORERRORviuTV東京奧運鏡粉娛樂酒店
MIRROR╳ERROR今現身屯門市廣場 粉絲隔夜霸位 酒店房價升
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由於fans早一天排隊，屯門市廣場放置鐵欄圍繞場地。(鍾式明攝)

超人氣男團MIRROR和ERROR，今午12時將現身屯門市廣場的ViuTv《夏日電視賞》記招，為該台的「東京奧運會」節目造勢。鏡粉得知消息後，昨日一早到商場霸位， 雖然商官方未有正式公布，但有網民就發現商場中庭已經圍上鐵欄，大批粉絲出盡渾身解數「霸位」，活動場地鐵欄外擺放不同後援會放置的應援物，如手幅、橫額及紙袋等，有人「擔定凳仔」，亦有人在地上放逾2米長的地墊，更有網民稱「已經排咗3行」，誇張場面引起網民熱議，而且比活動時間早了24小時。 
 

酒店臨時加價
此外，更有fans昨提早預訂鄰近酒店，以便今日盡早到商場。有鏡粉表示，得知消息後，於昨午2時許上網book酒店，當時的房價為549元，及後預訂網顯示該酒店的房價已升至735元至792元不等。

本報昨午約3時致電酒店訂房部查詢，職員表示房價已升至1,100元，尚餘6間房。翻查資料，酒店於周四入住高級客房的價格一直在550元至700元左右，就算周五入住也只是660元起。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/mirror╳error今現身屯門市廣場-粉絲隔夜霸位-酒店房價升-277066
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