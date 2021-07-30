Neway Music Limited被高院頒令清盤

Neway卡拉OK集團關聯公司Neway Music Limited，早前遭香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司(HKKLA)呈請清盤。公司清盤呈請案件今日在高等法院提訊，申請方透露Neway Music Limited多年來欠債近6,300萬元，Neway Music Limited早前亦已就爭拗歌曲版權問題的版權審裁處訴訟案提出上訴，法官陳靜芬最終頒令Neway Music Limited清盤。

債權人Hong Kong Karaoke Licensing Alliance Limited(香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司)，今年5月入稟申請Neway Music Limited清盤。Neway Music Limited今日申請押後聆訊，但被指事前並無申請，債權人要求法庭頒令Neway Music Limited清盤。

Neway Group Holdings Limited(中星集團控股有限公司)主席薛嘉麟，今年5月發出自願公告，指出中星集團於Neway Music Limited概無擁有任何權益，亦非經營Neway Music Limited，所以清盤呈請與中星集團之營運及財務表現並無關係，對此亦沒有影響。

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