Pizza國｜羅馬設薄餅販賣機3分鐘有得食 網民斥褻瀆

薄餅(pizza)自動販賣機非新事物，但在意大利這個薄餅發源地卻引起很大迴響。羅馬數周前首次放置了薄餅販賣機，讓大眾隨時可享熱騰騰的薄餅，供應商聲稱只需3分鐘便有得食，還有4種味可選，包括傳統的瑪格利特(margherita)薄餅。每個小薄餅售價約44至66港元，販賣機每天最多可製900個薄餅。不過，引起民眾關注的不是它方便快捷，而是斥它褻瀆了意大利「國寶」薄餅。

很多網友說，羅馬人最愛柴燒窯烤薄餅，炮轟販賣機薄餅是褻瀆神明、犯了褻瀆罪，也有人說那不是薄餅，並指這是恐怖的構思，尤其是在意大利。另有人說，羅馬學了美國的壞習慣，美國從熱狗、漢堡包，以至麵都有自動販賣機發售，通常可在油站見到。光顧過的人表示，如果趕時間可以接受，薄餅較餐廳的細小很多，配料也少。

薄餅販賣機由意大利裔商家Massimo Bucolo發明，他指做了很多研究，並與很多食物供應商談過，確保販賣機的材料高質素。他認為嘲笑薄餅販賣機的人都未試過，已作出批評。有粉絲指意大利很多地方已有薄餅販賣機了，而且不覺羅馬的薄餅如薄餅死忠派所說的那麼好食。