SpaceX｜「平民太空團」暢遊3日安全降落︰太空屬於大家！(有片)

美國太空探索科技公司SpaceX的首次「全平民太空團」,4名「團友」在沒有專業太空人陪同下經歷3天旅程後,於當地時間昨天(18日)順利回航,並安全降落在佛羅里達州對開的大西洋海面,4人可自行步出太空艙,看來身體狀況良好。是次旅程揭開太空旅遊史新頁,被委任為今次任務指揮官、出錢出力的富商旅客伊薩克曼(Jared Isaacman)大讚旅程「美妙」(amazing)。SpaceX營運總監克里斯揚(Kris Young)則說,「你們的任務向世界展示了太空是屬於我們大家的(space is for all of us)」。

堅韌號進入大氣層須抵受1900度高溫

太空船堅韌號(Resilience)的船艙,由降落傘協助徐徐下降,於當地時間晚上7時06分降落在海面。堅韌號藉著進入地球大氣層減速,期間外殼須抵受逾攝氏1,900度高溫,但艙內氣溫不高於29度,待下降至適當高度時,先後兩次打開降傘,最終順利降落。船艙撈起後再送上船,4名旅客便隨即「落機」。

堅韌號在名為「靈感4號」(Inspiration4)的任務中,載著4名旅客在距地面約585公里高的巡航軌道,以時速逾2.7萬公里,每90分鐘環繞地球一圈,期間4人曾與地面連線,分別表演彈夏威夷結他、繪畫及在太空翻筋斗等,又展示田納西州聖祖德兒童研究醫院(St. Jude Children’s Research Hospital)發售的吉祥物公仔。今次旅程除了觀光及協助進行太空研究外,亦為了聖祖德兒童研究醫院籌款,最終籌得1.6億美元,加上SpaceX CEO馬斯克(Elon Musk)捐出5,000萬美元,順利超越2億美元籌款目標。

