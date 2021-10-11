32人享用酒店自助餐疑食物中毒 曾食用生蠔及熟龍蝦

自助餐一向深受港人喜愛，但進食生冷食物時也要小心。位於尖沙咀The Mira Hong Kong地下的Yamm餐廳，近日爆發懷疑食物中毒個案，涉及12個群組共32人。衞生防護中心今日(11日)表示，有32人前日或昨日在Yamm午膳或晚膳，並於進食後約3至19小時後出現病徵，包括腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐和發燒。

25人已求醫3人需留院

中心指，他們自助餐期間曾進食生蠔、凍熟龍蝦鉗和凍熟開邊龍蝦，14男18女受影響人士介乎24至71歲，當中7人已向私家醫生求診、18人到急症室求醫，有3人需要入院治療，包括留醫浸會醫院的34歲女子、瑪麗醫院的71歲老婦和北區醫院的64歲男子，全部病人情況穩定。

Yamm暫停營業4日

衞生防護中心發言人說，衞生署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。同時提醒市民應經常保持個人、食物及環境衞生，在外進食時應避免進食生的海產、小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔，以及使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物等。

大批食客fb分享中毒情況

在社交網站facebook群組「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」，昨晚8時許有網民發帖，指自己周六晚上在Yamm晚膳後，出現肚屙、胃抽筋和嘔吐等情況，其後不少食客紛紛表示自己也出現類似情況和病徵，「10號晚食，1點幾已經call白車入院，之後都見到同酒店食buffet既(嘅)人都訓(瞓)左(咗)係(喺)隔離床，都係柯(痾)嘔胃痛」、「我同媽咪9號晚食完Yamm自助晚餐，10號食自助早餐，10號黃昏開始肚屙，媽咪今朝仲發燒，睇左(咗)醫生話食物中毒。」據報，涉事餐廳現已暫停營業4日。

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