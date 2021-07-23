TikTok遭荷蘭當局罰款685萬元

荷蘭當局向短片分享平台TikTok罰款75萬歐元、折合約685萬港元，指沒提供荷蘭語私隱政策聲明。荷蘭數據保護監管局周四表示，TikTok的做法無法就如何收集處理和使用個人資料作出恰當解釋，令不少使用這個程式的荷蘭兒童無法明白有關資訊。

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當局指出，TikTok目前在荷蘭有350萬用戶，強調當地私隱法例訂明，人們必須在他們的個人資料如何被採用方面，一直被給予清楚概念。TikTok已就罰款提出上訴，指出自去年7月已提供私隱政策簡化版本，讓年輕用戶查閱，並已被荷蘭當局接受。

TikTok先後遭多個機構索償

TikTok在荷蘭業務可算頻頻觸礁，早於5月，荷蘭市場消息研究基金會(SOMI) 代表荷蘭及歐盟其他地區多達 6.4 萬名父母索償14億歐元，折合約128億港元賠償金。理由是TikTok未經許可收集未成年人的信息，目的是定向向他們展示廣告，並指應用程序提供的各種挑戰賽鼓勵未成年人相互做出一些危險行為，讓未成年人受到傷害，違反歐盟法律。

至6月，荷蘭消費者協會(Consumentenbond)及取回隱私基金會(Take Back Your Privacy)指控TikTok不法蒐集銷售未成年使用者隱私資訊牟利，應向消費者作出賠償最高15 億歐元，折合約137億港元。

TikTok抖音公司表示，該公司採取了很多措施保障年輕用戶的安全。根據抖音的使用條款，未成年在使用該款應用程序時需要監護人的許可。不滿13歲的兒童不可以使用TikTok。