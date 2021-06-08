【矜貴粽】REIGN推北海道馬糞海膽粽、松露黑金剛鮑魚粽

今年端午節，以矜貴見稱的REIGN，新推出兩款端午粽，分別為北海道馬糞海膽粽$498及 松露黑金剛鮑魚粽$398，用料上乘。



北海道馬糞海膽粽$498─是在傳統的蛋黃咸肉粽中加入海膽，選用公認為全日本質素最好，現時最當造的北海道禮文島或根室的馬糞海膽，其特點是海膽飽滿，味道濃郁鲜甜。REIGN每隻粽包含30克海膽，融合漏油蛋黃，鮮味澎湃，並配以同樣來自北海道的原粒宗谷元貝，以及意大利巴馬火腿，滋味更為豐盈。



松露黑金剛鮑魚粽$398─除了蛋黃、五花肉和巴馬火腿，更選用紐西蘭野生黑金剛鮑魚為餡料。黑金剛鮑魚外形如其名，帶冷酷的灰黑色，這種鮑魚在紐西蘭南部接近南極的火山帶無污染海域生長，只能由漁夫下潛徒手捕獲，非常少有。每隻鮑魚粽都含有半隻鮑魚，此外更搭配來自意大利中部的黑松露醬，鮑魚鮮松露香，矜貴程度無論是用來送禮，或是老饕自用都非常適合。

端午粽由即日起接受預訂，即日起門市設有現貨。此外REIGN提供不同優惠如下：

‧ 顧客惠顧原隻南非鮑魚瑤柱上海粽$368，即可以優惠價$298換購松露黑金剛鮑魚粽(原價$398)乙隻。

‧ 顧客於5月31日前預購原隻南非鮑魚



銷售點

尖沙咀K11 MUSEA分店

地址：梳士巴利道18號K11 MUSEA, B2樓層Unit 18 B201舖

營業時間：上午11時至晚上9時

查詢：3468 5188



中環太子大廈店

地址：中環遮打道10號太子大廈109舖

營業時間：上午10時至晚上8時半

查詢：2869 9788