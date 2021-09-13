【簡易食譜】麵包控必學！5款鬆軟麵包食譜教學

麵包是不少人每天必備的食物，有些人更是早午晚餐都會有麵包。以前要整麵包或許會較為麻煩，但現在有了麵包機後，製作不同麵包食品/料理都變得十分方便。現在便教各位麵包控5款鬆軟麵包食譜，讓大家都可以輕易在自家廚房diy煙韌鬆軟的麵包食品。

麵包食譜1：黑芝麻麻糬波波

麻糬波波外脆內軟，口感煙韌，一直屬不少人愛吃的麵包，但不少在麵包店買到麻糬波波更像是「空氣波波」，而自己製作的話就沒有這個問題，每一口都是麻糬波波煙韌的口感，絕對會吃上癮！

黑芝麻麻糬波波食材：

麻糬麵包粉 200g／牛油 50g／牛奶 100mL／雞蛋 1隻／鹽 2g／黑芝麻 10g

黑芝麻麻糬波波做法：

1.把雞蛋打進攪拌碗中，加入鹽和牛奶攪拌均勻。

2.加入麻糬麵包粉攪拌均勻。

3.加入軟化後的牛油，將麵團揉搓均勻。

4.加入黑芝麻繼續揉均勻，揉至光滑狀。

5.分成每30g一個搓圓擺在焗盤上，完成後表面噴少許水，放入預熱好的焗爐以180度焗30分鐘即可。

麵包食譜2：蝴蝶結麵包

蝴蝶結造型的麵包你有見過嗎？這款蝴蝶結麵包鬆軟香甜，充滿濃郁奶香，適合作為早餐配上咖啡一起食用，而且外型可愛，用來打卡一流！

蝴蝶結麵包食材：

高筋麵粉200g／雞蛋液 35g／牛奶 110mL／鹽 2g／細砂糖 30g／酵母3g／牛油 15g

蝴蝶結麵包做法：

1.將牛油以外全部食材放入麵包機，以揉麵模式揉10分鐘（若沒有麵包機的話，則揉至成麵團狀）。

2.加入軟化的牛油繼續揉10分鐘，至能夠拉出薄膜。

3.蓋上保鮮紙放在溫處發酵，發酵至兩倍大，戳後不回縮。

4.分成8等份後，蓋上保鮮紙再鬆弛15分鐘。

5.鬆弛後擀成圓片，製成蝴蝶結狀。

6.放入焗爐後放一碗熱水增加濕氣，二次發酵30分鐘。

7.發酵完成後表面篩上高筋麵粉，放入預熱好的焗爐以170度焗20分鐘即可。

麵包食譜3：墨西哥麵包

墨西哥麵包平常在一般的麵包店都可以購買，但其實這款麵包「熱辣辣」地食用的話更好吃！外皮酥脆，內裡柔軟，做法比想像中簡單，不妨一試吧！

墨西哥麵包食材：

（麵包）高筋麵粉 200g／牛奶 110mL／雞蛋液 35g／鹽 2g／細砂糖 30g／酵母 3g／牛油 15g

（墨西哥醬）牛油40g／雞蛋液35g／糖粉35g／低筋麵粉45g

墨西哥麵包做法：

1. 將牛油以外的麵包食材放入麵包機，以揉麵模式揉10分鐘（若沒有麵包機的話，則揉至成麵團狀）。

2.加入軟化的牛油繼續揉10分鐘，至能夠拉出薄膜。

3.蓋上保鮮紙放在溫處發酵，發酵至兩倍大，戳後不回縮。

4.製作墨西哥醬，牛油軟化後加入糖粉攪匀，再分兩次加入雞蛋液攪拌，篩入低筋麵粉攪拌均勻，最後放入裱花袋備用。

5.麵團發酵後取出排氣，分成6等份揉圓放上焗盤，放入焗爐二次發酵30分鐘。

6.二次發酵後，表面擠上墨西哥醬，放入預熱好的焗爐以180度焗20分鐘即可。

麵包食譜4：蒜香牛油麵包

蒜蓉包一直都是不少人的最愛，但大部分都較油膩，而且比較多為法包款式。而這款蒜香牛油麵包的包感較柔軟，而且蒜味濃郁，嘗試製作後不會再在麵包店買！

蒜香牛油麵包食材：

（麵包）高筋麵粉 250g／雞蛋液45g／牛奶 125mL／糖 40g／鹽 2g／牛油 25g／酵母 3g

（蒜蓉醬）牛油 25g／鹽 1g／蔥 5g／蒜蓉15g

蒜香牛油麵包做法：

1. 將牛油以外的麵包食材放入麵包機，以揉麵模式揉10分鐘（若沒有麵包機的話，則揉至成麵團狀）。

2.加入軟化的牛油繼續揉10分鐘，至能夠拉出薄膜。

3.蓋上保鮮紙放在溫處發酵，發酵至兩倍大，戳後不回縮。

4. 麵團發酵後取出排氣，分成9等份，再放入焗爐二次發酵30分鐘。

5.將蒜蓉醬全部食材混合拌勻，在麵團二次發酵後，用在麵包表面劃一刀。

6.擠上蒜蓉醬，放入預熱好的焗爐，以170度焗20分鐘即可。

麵包食譜5：爆漿煙肉軟包

除充滿甜味的麵包外，鹹香鬆軟的麵包同樣好吃。這款爆漿煙肉軟包食材豐富，可按喜好加入滿滿的芝士，造成爆漿效果，愛芝士的話一定要試！

爆漿煙肉軟包食材：

（麵包）高筋麵粉 250g／雞蛋液 35g／牛奶 140mL／糖 40g／鹽 2g／酵母 3g／牛油 25g

（內餡）煙肉 3片／粟米 適量／莫札瑞拉芝士 適量

爆漿煙肉軟包做法：

1. 將牛油以外的麵包食材放入麵包機，以揉麵模式揉10分鐘（若沒有麵包機的話，則揉至成麵團狀）。

2.加入軟化的牛油繼續揉10分鐘，至能夠拉出薄膜。

3.蓋上保鮮紙放在溫處發酵，發酵至兩倍大，戳後不回縮。

4.麵團分成9等份後揉圓，蓋上保鮮膜鬆弛15分鐘。

5.將內餡食材混合均勻，麵團鬆弛後擀成薄片，放入內餡包好封口，再放入焗爐二次發酵30分鐘。

6.二次發酵後於表面篩上高筋麵粉，中間用刀劃口，再放入預熱好的焗爐以170度焗20分鐘即可。

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