夏日必喝｜一日一杯低卡又健康！ 在家自製7款蔬果汁 香蕉火龍果汁、芒果奇異果橙汁

夏天天氣炎熱，不少人都會喝各種冰凍的飲品，但在市面上買到的飲品大多都屬高糖份，不但沒有營養，更會影響健康。最近在家的時間增多，不妨自製蔬果汁，既低卡又健康！以下就為大家介紹7款有不同功效的蔬果汁，每日一杯養成健康的習慣吧！

1.潤腸通便－香蕉火龍果汁

火龍果含有豐富的膳食纖維，當中的果膠更可促進腸蠕動，幫助潤腸通便。而白肉和紅肉火龍果中，更建議選用紅肉火龍果。紅肉火龍果中含有的甜菜紅素屬水果中最高，可以幫助降血壓、抗氧化等，而最重要的是有效改善便秘，功效比白肉火龍果更佳。再搭配同樣富含果膠的香蕉一起榨汁，排便便會順暢，簡直是「便秘救星」！不過，雖然火龍果的升糖指數算低，但多吃的話，血糖值仍是會升高，而紅肉火龍果更甚。因此糖尿病患者要小心控制分量，記得不要過度攝取！

做法：香蕉（1條）與火龍果（1/3個）去皮切塊，放入榨汁機中，加入100mL清水榨成果汁即可。

2. 消腫去油－青瓜香蕉汁

夏天總會想喝一些口感清新的飲品，而青瓜便是一項不錯的選擇。除味道清新外，青瓜從內到外都含有豐富的營養價值。青瓜皮含有豐富的膳食纖維，能夠幫助腸道蠕動，預防便秘，因此榨汁時不用去皮。同時青瓜含有丙醇二酸，能有效地抑製糖份轉化為脂肪，而當中的鉀亦有助排走身體中過多的鈉，改善水腫問題。與同樣含有豐富膳食纖維的香蕉相輔相成，榨成的果汁既能排毒，又可改善身形問題，同樣屬減肥必喝。而青瓜中含有的糖分比火龍果更少，因此如果沒有太大的排便問題，可以選擇喝這款清爽的果汁。

做法：青瓜（半條）切片，香蕉去皮切片，放入榨汁機中，加入100mL清水榨成果汁即可。

3.彈滑去斑－芒果奇異果橙汁

這款果汁集三大美顏水果於一身，特別適合愛美的人士飲用。芒果中含有的酶能促進身體的廢物排出，保持膠原蛋白的增生，令皮膚保持彈性之外，同時能預防皺紋產生。而橙和奇異果都含有豐富的維他命C，有助抑制黑色素形成，幫助紓緩色斑和膚色暗啞的問題。如果本身就有色斑上的問題，不妨每天喝1杯吧！

做法：將芒果（半個）、奇異果（1個）和橙（半個）去皮後成切小塊倒入榨汁機，再加入100mL清水榨成果汁即可。

4. 清熱降火－雪梨火龍果汁

如果喜歡清甜口味的果汁，雪梨火龍果汁便是一個不錯的選擇。雪梨一直都給人潤喉的印象，除生吃外，也有人會用於湯水中，但其實把它榨成果汁亦有同樣的效果，可以改善喉嚨的乾燥痕癢、乾咳等問題。而紅肉火龍果中含有的甜菜紅素亦有助消火氣，因此兩款水果一起製成果汁的話，便可達到清熱降火，潤喉生津的作用，特別適合長期在冷氣地方活動的人士。

做法：雪梨（半個）與紅肉火龍果（1/3個）去皮切成塊放入榨汁機中，再加入100mL清水榨成果汁即可。

5.美顏抗衰老－蘋果番茄汁

不少人都不喜歡生吃蕃茄，認為生番茄帶有一種草青味。但番茄所含有的茄紅素卻具有獨特的抗衰老功能，除了能保持皮膚的彈性，也可有助皮膚保持白皙，因此特別適合用於美顏。而蘋果亦含有豐富的維他命C，有效抑制黑色素的形成，幫助舒緩色斑，同時增加體內的血紅素，延緩皮膚衰老問題，所以與番茄一起食用的話，能達到事半功倍的作用。蘋果香甜美味，與番茄一起榨汁的話，既可以中和生番茄的味道，美白嫩膚的效果亦會加倍，大家不妨一試吧！

做法：蘋果（1個）去核不去皮，與番茄（半個）一起切成小塊，放入榨汁機，再加入100mL清水榨成果汁即可。

6. 排毒利尿－雪梨奇異果香蕉汁

雪梨的好處多，除可生津止渴外，亦有利尿、去肺熱的作用，可以幫助身體排出多餘的毒素和水份。而奇異果含有的膳食纖維和奇異酵素 ，則可改善胃與腸道功能，提升消化道健康，使身體的毒素能夠順利排走。當排毒利尿的雪梨和奇異果與具有軟便作用，可幫助排便的香蕉一起榨成果汁，效果便能加倍。最近濕氣重，大家不妨榨一杯果汁喝吧！

做法：雪梨（半個）、奇異果（1個）香蕉（1條）去皮切塊，放入榨汁機，再加入100mL清水榨成果汁即可。

7. 美白抗氧－檸檬蘋果汁

檸檬水一直都是不少人的「美白法寶」，當中源於檸檬含有豐富的維他命C，可以美白和抑制黑色素形成。而檸檬更含有豐富的維他命B1、B2和果酸不但可以延緩老化，更有助增加皮膚彈性，屬美顏必備的元素。因此當檸檬加上同樣含有豐富維他命C的蘋果，美白抗氧的效果亦會增加，而且亦可中和檸檬的酸味，使它變成一杯適合夏天的清爽果汁。

做法：蘋果（1個）去核不去皮，與去皮去核後的檸檬（半個）一起切成小塊，放入榨汁機，再加入100mL清水榨成果汁即可。