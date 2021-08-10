中秋到會有中有西有龍蝦有燉雞 order夠$2,000送「望月」流心奶黃月餅

中秋節唔想出去迫又唔想煮，可以揀高級到會！由多位富經驗大廚主理、自設本地食品工場，堅持100%香港自家工場製作的中西式美食到會中心(Food Channels Catering)，將於8月23日起推出中秋歡聚套餐，分量由4至50人均可滿足得到，一個餐可分別選擇高級粵菜及環球西式美饌，包括必備的龍蝦雜果沙律及金牌花膠燉原隻雞鍋，同時另可選擇翠綠海中寶、炸物拼盤、巴黎牛柳粒扁意粉等，同時滿足一家人不同口味。

凡惠顧只需提早24小時預訂，每天3pm前下單付款，翌日送貨，荃灣區均免費送貨(最低消費額為$600)。所有訂單即煮即送貨，保證新鮮。包裝方面以加厚餐盒包裝，有效保溫保鮮，餐盒亦可直接放焗爐、電陶爐同明火加熱，相當方便處理。

於中秋期間惠顧滿限定額滿$2,000，即送「望月」流心奶黃月餅乙盒，限定100盒；如人數少擔心不滿額，另有100款單點美食可以加購。

查詢│2185 7373 WhatsApp│5396 4335

網址訂購│https://foodchannels-catering.com/

單點加購│https://foodchannels-catering.com/collections