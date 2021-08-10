Am730
Am730
Am730
Am730
Travel . Food
中秋到會有中有西有龍蝦有燉雞　order夠$2,000送「望月」流心奶黃月餅
1 小時前
#Hashtags
中秋節中西式美食到會中心到會高級中菜西式花膠雞鍋龍蝦雜果沙律酥脆黃金蝦菠蘿酸甜咕嚕肉紅酒中秋歡聚套餐
中秋到會有中有西有龍蝦有燉雞　order夠$2,000送「望月」流心奶黃月餅
news-images
中秋歡聚套餐有7款人數套餐選擇，菜式包括必選原隻龍蝦雜果沙律及金牌花膠燉原隻雞鍋，2選1翠綠海中寶 / 狂炸拼盤 (芝士球、炸魷魚圈、炸雞翼、薯條)、3選1鹹香酥脆黃金蝦 / 芝士焗蟹蓋 / 菠蘿酸甜咕嚕肉，3 選1富貴荷葉飯 / 巴黎牛柳粒扁意粉 / 芝士番茄焗豬扒飯。$1,580（4-6人套餐）

中秋節唔想出去迫又唔想煮，可以揀高級到會！由多位富經驗大廚主理、自設本地食品工場，堅持100%香港自家工場製作的中西式美食到會中心(Food Channels Catering)，將於8月23日起推出中秋歡聚套餐，分量由4至50人均可滿足得到，一個餐可分別選擇高級粵菜及環球西式美饌，包括必備的龍蝦雜果沙律及金牌花膠燉原隻雞鍋，同時另可選擇翠綠海中寶、炸物拼盤、巴黎牛柳粒扁意粉等，同時滿足一家人不同口味。

凡惠顧只需提早24小時預訂，每天3pm前下單付款，翌日送貨，荃灣區均免費送貨(最低消費額為$600)。所有訂單即煮即送貨，保證新鮮。包裝方面以加厚餐盒包裝，有效保溫保鮮，餐盒亦可直接放焗爐、電陶爐同明火加熱，相當方便處理。

於中秋期間惠顧滿限定額滿$2,000，即送「望月」流心奶黃月餅乙盒，限定100盒；如人數少擔心不滿額，另有100款單點美食可以加購。

news-images
龍蝦雜果沙律
 news-images
花膠燉原隻雞鍋
 news-images
鹹香酥脆黃金蝦
news-images
狂炸拼盤
 news-images
中秋節限時優惠二重奏，惠顧訂單滿$2000即送香港製造「望月」流心奶黃月餅一盒(4件禮盒裝) (原價$218，限量100盒)，適合與家人朋友到會用餐後作中秋甜品。
 news-images
愛飲番兩杯的的朋友不能錯過以優惠$499買一送一加購意大利紅酒(亞洲限量版)Red Label Dugal Cabernet Sauvignon MerlotVeneto IGP (原價$564一支)。

查詢│2185 7373　 WhatsApp│5396 4335

網址訂購│https://foodchannels-catering.com/

單點加購│https://foodchannels-catering.com/collections

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/中秋到會有中有西有龍蝦有燉雞　order夠2000送「望月」流心奶黃月餅-280151
#Hashtags
中秋節中西式美食到會中心到會高級中菜西式花膠雞鍋龍蝦雜果沙律酥脆黃金蝦菠蘿酸甜咕嚕肉紅酒中秋歡聚套餐
Am730

月餅2021優惠｜中秋節月餅早鳥優惠合集 Haagan Dazs/皇玥/W酒店/海逸君綽酒店

Watson’s Soda全新Chillax Time低糖果味蘇打水　玩埋AR贏精品

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
月餅2021優惠｜中秋節月餅早鳥優惠合集 Haagan Dazs/皇玥/W酒店/海逸君綽酒店
Am730
Am730
Watson’s Soda全新Chillax Time低糖果味蘇打水　玩埋AR贏精品
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多