中秋節2021｜挑戰勇者塔！ 盤點7款超獵奇月餅口味 威靈頓月餅、打拋蛋黃酥

臨近中秋，相信不少人都已經開始狂吃月餅。除了傳統月餅之外，近年不同商家亦推出各種新奇口味的月餅。以下為大家盤點近年推出過的7款超獵奇月餅，其中今年最新推出的「威靈頓月餅」最受注目！

獵奇月餅｜芫荽月餅

香港及台灣近年掀起一股芫荽熱潮，除了芫荽麵、芫荽薯條、芫荽燒賣之外。台灣「香菜先生」連續兩年推出香菜月餅，今年更與香港的「享樂烘焙」聯乘推出全新芫荽麻糬酥。將一般月餅皮改成酥脆台式酥皮，採用新鮮芫荽、台灣香菜先生出產的芫荽粉和乾燥芫荽末。以麻糬取代傳統蛋黃，口感更煙韌，芫荽控必食！

獵奇月餅｜珍珠奶茶月餅

珍珠奶茶向來都是港人最愛，早在2019件已有香港蛋糕網店「Miss Marble」，推出「珍珠奶茶月餅」。有別於傳統月餅的蓮蓉餡，珍珠奶茶月採用了奶茶為內餡，再加上黑糖珍珠，咬下去就像喝了一口珍珠奶茶一樣。用微波爐稍微翻熱更有流心效果，邪惡度滿分！

獵奇月餅｜威靈頓月餅

今年最受注目的月餅肯定是它！香港的Phoebe’s Kitchen首創威靈頓月餅，將英國名菜威靈頓牛柳，結合傳統月餅，提供全新月餅選擇。與一般即開即食的月餅不同，這款威靈頓月餅需要自行焗製。月餅採用牛柳、巴馬火腿、鵝肝及黑松露醬等配料，份量十足。食前需要提前一晚放在4°C雪櫃解凍過夜，食用前再放在室溫20分鐘。然後預熱焗爐並在月餅上塗上蛋黃液，按照個人喜好焗至5成熟、7成熟及全熟即可食用！

獵奇月餅｜打拋蛋黃酥

喜歡吃泰菜的朋友有福了！台灣品牌「頌丹樂」將泰式打拋豬做成月餅內餡，裹上綠豆沙，再配上鹹鴨蛋黃。外層酥脆的酥皮配合鹹香十足的內餡，吃膩了甜味月餅，又或者喜歡吃泰菜的你絕對要一試！

獵奇月餅｜鮑魚奶黃月

鮑魚＋月餅都得？！近年流行將不同名貴食材放入月餅，例如燕窩月餅。南非鮑魚主題店「尚鮑」找來瑞士米芝蓮一星名廚尚狄特・約翰馬克，獨家設計「南非鮑魚奶黃迷你月餅」。將低溫慢煮的南非鮑魚切粒，添入奶黃及鹹蛋製成內餡，甜中帶鹹。雖然定價較高，但一年一次不妨吃好一點！

獵奇月餅｜燒鵝果仁叉燒月餅

太興早前曾推出過首創的「燒鵝果仁叉燒月餅」，採用5種獨門香燻料秘製而成的燒鵝與叉燒完美配搭，再配上上香脆果仁如榛子、合桃、腰果等，內餡微甜中帶香濃鹹香，充滿港式風味。

獵奇月餅｜香辣雞絲果仁月餅

早年KFC推出過的桶裝月餅曾引起全城熱話，裡面除了有基本的流心奶黃月之外，更有「香辣雞絲果仁月餅」。將KFC招牌香辣雞肉製成肉鬆，配上果仁、杏仁、葵花籽及合桃，香辣惹味，口感十足。

圖片來源：Instagram @mr.coriander.hk, missmarble.hk, KFC, 太興facebook, 頌丹樂, 尚鮑, Phoebe’s Kitchen

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